Es ley en Querétaro: cambian el reglamento de obras públicas y destraban mejoras urgentes para 1,300 escuelas

Para la diputada Tovar, la nueva disposición garantiza que el derecho a la educación no se vea limitado por trámites administrativos.

Para la diputada Tovar, la nueva disposición garantiza que el derecho a la educación no se vea limitado por trámites administrativos. | Legislatura Querétaro

La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Legislativo de Querétaro aprobó un dictamen clave para acelerar la infraestructura educativa en el estado.

La iniciativa, impulsada por el diputado Antonio Zapata Guerrero, adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas estatal, con el objetivo de eliminar trabas administrativas que han frenado obras en más de 1,300 planteles.

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¿Qué cambia con la nueva ley de obras públicas en Querétaro?

El eje central de la reforma es permitir el inicio de obras de infraestructura educativa aun cuando los terrenos no cuenten con escritura formal, siempre que exista certeza de posesión por parte de la autoridad educativa.

De acuerdo con la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, este ajuste responde a un problema recurrente: la falta de documentación completa detiene proyectos de remodelación, ampliación o construcción de escuelas, incluso cuando ya existían recursos asignados.

“Lo que buscamos a través de esta reforma, es evitar que el proceso legal y burocrático, retrase algo tan importante como lo es: mejorar las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y adolescentes en Querétaro”, sostuvo Tovar.

Sin embargo, la reforma no elimina la obligación de regularizar los predios en Querétaro, proceso que deberá continuar hasta obtener el título de propiedad.

¿Por qué había obras detenidas en más de 1,300 escuelas?

El problema radica en que numerosos planteles educativos fueron construidos en terrenos donados —muchos provenientes de ejidos— que nunca completaron su proceso de regularización legal. Según explicó el arquitecto Fernando Orozco Vega, esta situación ha impedido invertir recursos públicos, ya que la normativa exigía contar con escrituras para ejecutar obras.

Además, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado la necesidad de cumplir con estos requisitos, lo que obligaba a frenar proyectos en Querétaro o incluso devolver recursos asignados.

Por su parte, el diputado Gerardo Ángeles destacó que esta reforma permite que niños puedan estudiar en condiciones adecuadas y que esta propuesta es un ejemplo del “como sí se pueden hacer las cosas”.

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