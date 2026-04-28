Confirmado en Edomex: construirán un puente que conectará estos dos municipios del estado

La infraestructura vial en el Estado de México ha añadido una nueva construcción que promete transformar los traslados diarios en el Valle de México y brindar una mejor conectividad entre dos de los municipios más importantes del estado: Ecatepec y Tecámac.

Conocido como “La Mexiquense”, este puente se encuentra en pleno desarrollo y forma parte de una estrategia más amplia para agilizar el tránsito hacia puntos clave como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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¿Qué se sabe del puente La Mexiquense?

De acuerdo con información oficial, esta obra se construye sobre la Vialidad Mexiquense y busca mejorar la conectividad en una de las zonas más transitadas del estado. No solo conectará dos municipios, sino que facilitará el acceso hacia un corredor estratégico sin peaje.

El puente también beneficiará a otras localidades como Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, ampliando su impacto a nivel regional y no solo local.

Entre los puntos más relevantes del proyecto destacan:

Más de 15 mil habitantes beneficiados directamente

Conexión más rápida hacia el AIFA

Reducción de tráfico en vialidades saturadas

Integración a un corredor de 14.5 kilómetros libre de peaje

¿Cómo será la obra y qué impacto tendrá?

El puente contará con dos estructuras paralelas de gran tamaño, diseñadas para soportar el flujo vehicular constante de la zona. Cada cuerpo tendrá una longitud de más de 500 metros, lo que lo convierte en una obra de gran escala dentro del plan del Edomex.

Además, se construye con materiales como trabes tipo cajón y columnas de concreto prefabricado, lo que garantiza mayor resistencia, seguridad y durabilidad en el largo plazo. La inversión destinada asciende a $484.4 millones de pesos, reflejando la importancia estratégica del proyecto.

Un aspecto que ha llamado la atención es que la obra se desarrolla de forma intensiva para acelerar su conclusión:

Se trabaja las 24 horas del día

Los montajes principales se realizan durante la noche

Se busca reducir al mínimo las afectaciones al tráfico

¿Qué beneficios tendrá para la población?

Más allá de la infraestructura, el impacto se verá en la vida diaria de miles de personas. Habitantes de la zona han destacado que este puente permitirá disminuir tiempos de traslado y ofrecer rutas alternas en zonas donde el tráfico suele ser intenso.

La obra forma parte del plan estatal “2026, Año de las Obras en Edomex”, enfocado en mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad regional.

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