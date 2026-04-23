Licencia de conducir en Edomex: últimos días para usar los módulos móviles y renovar tu plástico sin ir a un centro fijo

Los automovilistas del Estado de México tienen una oportunidad limitada para renovar o tramitar su licencia de conducir sin trasladarse a un centro fijo. La Secretaría de Movilidad de Edomex desplegó módulos móviles en 14 municipios, y los últimos días para renovar tu plástico ya corren.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Hasta cuándo y dónde operan los módulos móviles en Edomex?
El operativo comenzó el martes 21 y finalizará este viernes 24 de abril de 2026. El horario de atención es de 9:00 a 17:30 horas en cada punto instalado por la Secretaría de Movilidad.
En total, hay 33 módulos distribuidos en 14 municipios del Estado de México. Si vives cerca de alguno, puedes evitar el traslado a una oficina fija.
Estos son los municipios con módulo móvil activo para tramitar la licencia de conducir en Edomex:
- Nezahualcóyotl
- Cuautitlán Izcalli
- Chimalhuacán
- Ocoyoacac
- Tecámac
- Chalco
- San Martín de las Pirámides
- Tlatlaya
- Toluca
- Otumba
- Luvianos
- Calimaya
- Tlalmanalco
- Tezoyuca
Requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir en el Estado de México
Si tramitas la licencia por primera vez, estos son los documentos que necesitas presentar:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP actualizada y certificada por el RENAPO
- Identificación vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)
- Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses
- Comprobante de pago
- Examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito
- Certificado de No inscripción en el SNDIF (trámite gratuito)
Si ya tienes licencia y solo quieres renovarla, el proceso es más corto:
- Licencia anterior
- CURP
- Identificación vigente
- Comprobante de pago
- Certificado del SNDIF
- En caso de robo o extravío: acta ante la fiscalía debidamente requisitada
El tiempo para usar estos módulos es muy reducido. Revisa cuál queda más cerca de tu domicilio y lleva todos los documentos listos para no perder tu lugar.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.