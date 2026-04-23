Licencia de conducir en Edomex: últimos días para usar los módulos móviles y renovar tu plástico sin ir a un centro fijo

33 puntos móviles disponibles para renovar tu plástico en el Estado de México.

33 puntos móviles disponibles para renovar tu plástico en el Estado de México. | Secretaría de Movilidad del Estado de México

Los automovilistas del Estado de México tienen una oportunidad limitada para renovar o tramitar su licencia de conducir sin trasladarse a un centro fijo. La Secretaría de Movilidad de Edomex desplegó módulos móviles en 14 municipios, y los últimos días para renovar tu plástico ya corren.

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¿Hasta cuándo y dónde operan los módulos móviles en Edomex?

El operativo comenzó el martes 21 y finalizará este viernes 24 de abril de 2026. El horario de atención es de 9:00 a 17:30 horas en cada punto instalado por la Secretaría de Movilidad.

En total, hay 33 módulos distribuidos en 14 municipios del Estado de México. Si vives cerca de alguno, puedes evitar el traslado a una oficina fija.

Estos son los municipios con módulo móvil activo para tramitar la licencia de conducir en Edomex:

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Chimalhuacán

Ocoyoacac

Tecámac

Chalco

San Martín de las Pirámides

Tlatlaya

Toluca

Otumba

Luvianos

Calimaya

Tlalmanalco

Tezoyuca

¿Ya venció tu licencia? Así puedes tramitarla rápido en unidades móviles del Edomex ¿Cómo renuevo mi licencia? Estas son las unidades móviles en CDMX (Twitter/Gobierno del Edomex)

Requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir en el Estado de México

Si tramitas la licencia por primera vez, estos son los documentos que necesitas presentar:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP actualizada y certificada por el RENAPO

Identificación vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses

Comprobante de pago

Examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito

Certificado de No inscripción en el SNDIF (trámite gratuito)

Si ya tienes licencia y solo quieres renovarla, el proceso es más corto:

Licencia anterior

CURP

Identificación vigente

Comprobante de pago

Certificado del SNDIF

En caso de robo o extravío: acta ante la fiscalía debidamente requisitada

El tiempo para usar estos módulos es muy reducido. Revisa cuál queda más cerca de tu domicilio y lleva todos los documentos listos para no perder tu lugar.

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