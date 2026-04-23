El Congreso de Edomex aprueba leyes para endurecer castigo por maltrato animal | Getty Images/Getty Images

En la actualidad, en nuestro país se esta avanzando en leyes que promuevan el bienestar de los perros y gatos y el Congreso del Edomex aprobó la Ley de Protección y Cuidado de los animales para así fomentar la tutela responsable, así que se endurecerán los castigos para quien los maltrate.

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Edomex aprueba leyes para el bienestar animal

El Pleno aprobó de manera conjunta las 17 iniciativas para definir a los animales como seres sintientes y conscientes, además, se incorpora un programa de esterilización a perros y gatos en situación de calle o condición de abandono.

También se crea un Registro Estatal de Personas Agresoras de seres sintientes y se regular la venta de animales y se garantiza el libre acceso a espacios públicos de animales de apoyo o asistencia.

¡El #EdoMex es la Capital Mundial del #BienestarAnimal! 🏔️🐾 Por unanimidad, el Congreso aprobó la iniciativa de ley promovida por la Gobernadora @delfinagomeza, que reconoce a los animales como seres sintientes y endurece las sanciones por maltrato. ✨🐶🐱#ElPoderDeServir pic.twitter.com/sdD0gifgFI — Gobierno del Estado de México (@Edomex) April 22, 2026

Endurecen multas por maltrato animal en Edomex

Se reformará el Código Penal para enfatizar en el artículo 31 Bis que en delitos contra maltrato y crueldad de los animales se deberá garantizar la reparación del daño y gastos para el resguardo, manutención, mantenimiento, atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos y rehabilitación conductual o reparación por la muerte.

Torturar, golpear o maltratar a un animal puede ser sancionado con hasta 35 mil 193 pesos. Mientras que tener a un animal en malas condiciones de alojamiento, movilidad o higiene se aplicarían multas de 3 mil 519 pesos o arresto de 36 horas.

Cabe señalar que el maltrato animal es un delito en las 31 entidades federativas de México con penas que incluyen prisión, multas económicas y trabajo comunitario.

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