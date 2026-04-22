Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, renuncia al PAN tras 20 años; acusa crisis interna

La ahora exmilitanteseñaló daño al municipio y falta de liderazgo en el PAN

La ahora exmilitanteseñaló daño al municipio y falta de liderazgo en el PAN | Alejandra Gutiérrez | X

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, Guanajuato, anunció que tras 20 años de militancia decidió renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que los dirigentes hicieron todo lo posible para que dejara al instituto.

Por medio un video en redes sociales, la ahora exmilitante sentenció que el PAN “va en caída libre” en el panorama político actual y que, desde tiempo atrás, no siente que sea un espacio donde pueda ayudar o aportar.

Tras su decisión, Gutiérrez Campos declaró que se había convertido en una figura crítica dentro del partido político, situación que le habría cerrado las puertas.

Amigas y amigos:



Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios y ataques en mi contra.



Renuncio porque han convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir.



Seguiré trabajando intensamente, 24/7, para que León siga teniendo el… pic.twitter.com/Q7rLBKrt5J — 𝗔𝗹𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇 (@AleGutierrez_mx) April 22, 2026

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¿Por qué renunció la alcaldesa de León al PAN?

En la grabación que compartió, la política aseguró que los dirigentes tanto a nivel nacional como local han convertido al partido en un instrumento que lastima en lo local; además, reiteró que han perdido el rumbo.

“Renuncio porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León y eso no lo puedo permitir. Hoy renuncio al PAN porque es evidente que quienes lo dirigen perdieron el rumbo y no están dispuestos a corregirlo”, expreso este miércoles 22 de abril.

Asimismo, refirió que, desde su perspectiva, Acción Nacional se alejó de su origen, lucha y perdió la brújula, lo cual se reflejaría en los números y apoyo de la ciudadanía.

Elección de candidatos en el PAN Guanajuato

La decisión de la alcaldesa coincide con el inicio de la selección de candidatos para el proceso electoral 2027; de acuerdo a los medios locales, ahí comenzó una distancia con el PAN en León y Guanajuato, debido a la elección de perfiles.

Finalmente, sentenció que vienen nuevos retos para ella y, al mismo tiempo, agradeció el apoyo que la población le ha dado a su proyecto y aseguró que seguirá poniendo en el centro a la gente mediante “un gobierno humano, cercano y de resultados”.

Con esta decisión, Alejandra Gutiérrez deja atrás al partido donde se afilió en 2006, ahí construyó una carrera política en la que fue funcionaria municipal, diputada federal, local y, por su puesto, actualmente alcaldesa.

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