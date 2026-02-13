Infonavit 2026, obtener la escritura de tu casa mediante Mejoravit

Si ya liquidaste tu crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pero aún no cuentas con las escrituras de tu vivienda, existe una alternativa financiera que te puede ayudar a obtener certeza jurídica sobre tu patrimonio: el crédito Mejoravit Solo para Ti.

El programa permite a los derechohabientes utilizar parte de su crédito disponible para cubrir los gastos notariales relacionados con la escrituración de la vivienda, lo que facilita que cientos de familias concluyan este trámite esencial para formalizar la propiedad.

¿Qué ofrece Mejoravit?

Este crédito, además de servir para mejoras y remodelaciones, puede destinarese a regularizar la tenencia de la vivienda, es decir, obtener la escritura y registrarla ante el Registro Público de la Propiedad.

Los recursos pueden emplearse en gastos notariales y otros costos asociados al proceso de escrituración, garantizando certeza legal sobre la propiedad.

Requisitos y documentación para acceder a Mejoravit

Para acceder al financiamiento, los acreditados deben:



Haber liquidado su crédito Infonavity no contar aún con la escritura

Acreditar la tenencia legítima del inmueble

Presentar documentos como la solicitud de inscripción del crédito original, identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio reciente y el presupuesto de notaría con CLABE interbancaria

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del acreditado, quien decide cómo y dónde utilizarlo. Todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

¿Cuánto puedes obtener?

El monto disponible del crédito Mejoravit depende del saldo en la Subcuenta de Vivienda del derechohabiente y va desde 10,318 hasta 163,030 pesos, montos que también pueden usarse para mejoras en el hogar, como pintar, renovar instalaciones sanitarias o reparar fugas.

¿Cómo tramitarlo? El proceso es gratuito y se realiza en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o en la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

