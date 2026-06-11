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“México quedará 2-1”; pronostica Ricardo Salinas previo al partido de México

Entre pronósticos, Ricardo Salinas llega al Estadio Ciudad de México y lanza mensaje desde la inauguración del Mundial 2026.

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Por: Adriana Juárez Miranda

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, arribó al Estado de la Ciudad de México para presenciar el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Durante su llegada, ofreció unas breves declaraciones en las que combinó su apoyo a la Selección Nacional con su pasión por este tipo de eventos masivos que unen a la sociedad.

Detalló que es su tercer mundial en casa con gran sentido del humor, y celebró tener la oportunidad de vivir su tercera Copa organizada en territorio mexicano, recordando las ediciones de 1970 y 1986.

También hizo un llamado a la unidad en la que eventos de esta magnitud y la posibilidad de ver a la Selección Mexicana en televisión abierta, cuyos factores son cruciales para unir a la población en un momento donde el país requiere “alegría y paz”.

También destacó que los partidos de la selección nacional llegarán totalmente gratis a los hogares mexicanos a través de la señal y el equipo profesional de Azteca Deportes.

En un tono festivo, el empresario bromeó con una goleada 5-0 a favor de México, pero finalmente decidió dar un marcador más realista y apostar por un triunfo nacional de 2-1.

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