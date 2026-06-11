El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, arribó al Estado de la Ciudad de México para presenciar el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Durante su llegada, ofreció unas breves declaraciones en las que combinó su apoyo a la Selección Nacional con su pasión por este tipo de eventos masivos que unen a la sociedad.

Detalló que es su tercer mundial en casa con gran sentido del humor, y celebró tener la oportunidad de vivir su tercera Copa organizada en territorio mexicano, recordando las ediciones de 1970 y 1986.

También hizo un llamado a la unidad en la que eventos de esta magnitud y la posibilidad de ver a la Selección Mexicana en televisión abierta, cuyos factores son cruciales para unir a la población en un momento donde el país requiere “alegría y paz”.

También destacó que los partidos de la selección nacional llegarán totalmente gratis a los hogares mexicanos a través de la señal y el equipo profesional de Azteca Deportes.

En un tono festivo, el empresario bromeó con una goleada 5-0 a favor de México, pero finalmente decidió dar un marcador más realista y apostar por un triunfo nacional de 2-1.

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