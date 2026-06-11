¿Los reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó, al menos, siete fichas de búsqueda activas con Alerta Amber.

De acuerdo a la información, los menores desaparecieron o fueron vistos por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Azcapotzalco y Coyoacán.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ruth Cuaquehua Colohua, de 17 años, vista por última vez el pasado 7 de junio, en la colonia Pedregal de Santo Francisco, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/eGBLkbPqF8 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 9, 2026

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Fichas de búsquedas con Alerta Ambert activas en CDMX hoy 11 de junio

Estas son las fichas de búsqueda activas en CDMX hoy 11 de junio:

Silvia Paola Palacios Quezada, de 15 años, vista por última vez el 9 de junio en la colonia La Palma, alcaldía Gustavo A. Madero Ángel David Coello Montes, de 17 años, visto por última vez el 26 de abril en la colonia Lomas Estrella, alcaldía Iztapalapa América Marisela Rodríguez Sandoval, de 14 años, vista por última vez el 5 de junio en la colonia Ángel Zimbrón, alcaldía Azcapotzalco Ruth Cuaquehua Colohua, de 17 años, vista por última vez el 7 de junio en la colonia Pedregal de Santo Francisco, alcaldía Coyoacán Darius Gahel Hernández Vargas, de 14 años, visto por última vez el pasado 8 de junio en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán Diego González Varela, de un año, visto por última vez el 23 de abril en la colonia Santa María Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero Iván Sebastián Varela Sotelo, de 9 años, visto por última vez el 23 de abril en la colonia Santa María Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero

Menores localizados en CDMX hoy

Asimismo, dieron a conocer a los menores de edad localizados en la capital del país:

Elisa Yaretzi Rodríguez Cervantes

Rodríguez Cervantes Eduardo Hernández Méndez

Hernández Méndez Evan Alexis Mancera Cruz

Mancera Cruz Natasha Castañeda Domínguez

Castañeda Domínguez Regina Lisbeth Candelaria Castro

Números para reportar una desaparición en CDMX

Si tienes información sobre estos menores de edad o quieres reportar una desaparición en CDMX, estos son los números donde debes reportar:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Además, puedes acudir personalmente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, ubicada en calle Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, CDMX.

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