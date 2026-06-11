Es oficial: Tlajomulco prepara nueva medida que cambia el sistema de multas por trabajo comunitario

El Gobierno de Tlajomulco analiza una reforma reglamentaria para implementar un modelo de Policía Cívica que transforme las faltas administrativas en jornadas de trabajo comunitario. La propuesta busca modificar los esquemas de sanción económica tradicionales.

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¿Cómo operará la Unidad Especializada de Policía Cívica en Tlajomulco?

La iniciativa legislativa en Tlajomulco plantea transitar de un esquema puramente reactivo hacia un modelo de orden y justicia cívica que privilegie la mediación. Los jueces tradicionales se transformarán en jueces cívicos para supervisar las conductas infractoras mediante soluciones pacíficas.

Despliegue de modelo piloto: operaciones del esquema de proximidad en las colonias pertenecientes a la Zona Valles.

operaciones del esquema de proximidad en las colonias pertenecientes a la Zona Valles. Prevención de conflictos vecinales: agentes especializados para intervenir como mediadores en las controversias de convivencia cotidianas.

agentes especializados para intervenir como mediadores en las controversias de convivencia cotidianas. Supervisión de medidas restaurativas: cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados entre los ciudadanos involucrados en una disputa.

¿Qué faltas administrativas podrán conmutarse por trabajo comunitario?

Las modificaciones al Reglamento de Orden y Justicia Cívica permitirán que los infractores eviten las multas monetarias o el arresto en las celdas municipales. La conmutación del castigo requerirá obligatoriamente el consentimiento de la persona señalada y la aprobación expresa del juez competente.

Las labores de resarcimiento social y los programas de mejoramiento que se analizarán en Tlajomulco son los siguientes:

Recuperación de espacios públicos: faenas de limpieza, pintura y reforestación en parques o áreas verdes deterioradas.

faenas de limpieza, pintura y reforestación en parques o áreas verdes deterioradas. Mantenimiento del entorno comunitario: labores de reordenamiento e infraestructura básica en las vialidades del municipio.

labores de reordenamiento e infraestructura básica en las vialidades del municipio. Vinculación a Siempre Hay Chamba: canalizar a los ciudadanos sancionados hacia las actividades operativas de este programa municipal.

Los infractores que elijan las actividades comunitarias recibirán un seguimiento estricto para evitar la reincidencia en faltas vecinales o laborales. El Ayuntamiento de Tlajomulco turnó la iniciativa a las áreas de Seguridad Pública y Finanzas para asegurar su suficiencia técnica y presupuestal.

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