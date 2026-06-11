Francotirador de la vía Atlixcáyotl vuelve a sembrar terror; suman nueve ataques en Puebla

El francotirador de la vía Atlixcáyotl volvió a sembrar el pánico en Puebla, luego de que autoridades estatales confirmaran que existen al menos cuatro investigaciones abiertas relacionadas con ataques contra automovilistas que circulaban por esta importante vialidad.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó cuatro expedientes, los reportes ciudadanos ya alcanzan los nueve casos registrados durante 2026. Te contamos los detalles del caso del francotirador de Puebla.

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¿Cuál es el francotirador de la Vía Atlixcáyotl?

El llamado “tirador de la Atlixcáyotl” es el nombre con el que usuarios en redes sociales y medios locales identifican a una persona desconocida que presuntamente dispara contra vehículos en movimiento sobre la vía Atlixcáyotl y áreas cercanas de la zona metropolitana de Puebla.

🚨 La @FiscaliaPuebla informó que se han abierto 4 carpetas de investigación por daños a vehículos y lesiones provocadas por proyectiles por el llamado "tirador de la Atlixcáyotl". 📌 https://t.co/e33r9HcKoG pic.twitter.com/7Gy7xnXJlD — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 11, 2026

Los primeros reportes hablaban de impactos provocados por balines; sin embargo, las autoridades señalaron posteriormente que algunos de los daños más recientes podrían estar relacionados con proyectiles de mayor calibre. De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, existen indicios de que se habrían utilizado municiones de 9 milímetros en algunos casos.

Esta semana, la preocupación de los poblanos creció tras darse a conocer un nuevo ataque que ocurrió el miércoles 10 de junio cuando el conductor de un automóvil clásico reportó que su auto tenía una perforación en la carrocería muy cerca del tanque de combustible, después de circular por la zona cercana al Complejo Cultural Universitario (CCU).

Fiscalía de Puebla confirma 4 casos vinculados al francotirador de Puebla

La Fiscalía de Puebla informó que mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación relacionadas con estos hechos: tres por daños en propiedad ajena y dos por lesiones, luego de que un motociclista resultara herido en una pierna y un menor de edad que resultó lesionado en la mandíbula, mientras viajaba en el auto con su madre por la zona.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla mantiene operativos de vigilancia en la vía Atlixcáyotl para evitar nuevos ataques. Las autoridades también hicieron un llamado a posibles víctimas y ciudadanos que tengan información a presentar denuncias o aportar datos que ayuden a esclarecer el caso.

Por ahora, el caso del francotirador en Puebla sigue sin resolverse. No obstante, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable y frenar una ola de ataques que ha generado terror entre quienes circulan diariamente por la vía Atlixcáyotl.

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