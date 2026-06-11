Es oficial en Chiapas: CONAGUA anuncia medida que impactará en el sector agrícola del estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un programa de tecnificación hidroagrícola en Chiapas para reconfigurar el aprovechamiento sustentable del agua en el campo. El proyecto abarca la modernización de miles de hectáreas.

Las labores operativas pretenden frenar el desperdicio crónico del recurso hídrico provocado por filtraciones en canales abiertos. Las modificaciones en los sistemas de distribución física y las reglas de coinversión regirán el desarrollo rural.

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¿Cuáles son las tecnologías que introduce Conagua en las parcelas de Chiapas?

El Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Conagua formalizó los convenios de concertación con diversas unidades de riego distribuidas en el estado. El plan busca erradicar las pérdidas de hasta el 60 por ciento del agua mediante la incorporación de infraestructura de alta eficiencia parcelaria.

Estas serán las herramientas técnicas y los nuevos aditamentos de sustentabilidad para el campo:

Instalación de riego por goteo: sistemas de goteo convencional y subterráneo para optimizar el suministro de humedad en los suelos.

sistemas de goteo convencional y subterráneo para optimizar el suministro de humedad en los suelos. Incorporación de paneles solares: módulos de energía fotovoltaica destinados a alimentar los sistemas de bombeo y disminuir los costos de producción.

módulos de energía fotovoltaica destinados a alimentar los sistemas de bombeo y disminuir los costos de producción. Entubamiento y revestimiento de canales: obras civiles de canalización cerrada para ahorrar hasta un 40 por ciento más del recurso hídrico.

¿Qué municipios y distritos de riego quedan sujetos a las obras de modernización en Chiapas?

La intervención federal se concentrará en las regiones que presentan un rezago histórico en infraestructura social y productiva. La reconfiguración de los canales de abasto abarcará los cultivos de maíz, jitomate, caña de azúcar, frutales, pasto, mango y plátano.

Las demarcaciones territoriales y los complejos hidroagrícolas sujetos a remodelación técnica comprenden estos puntos geográficos:

Distritos prioritarios en el estado: ejecución de obras en las zonas de riego 046 Cacahoatán-Suchiate, 059 Río Blanco, 101 Cuxtepeques y 107 San Gregorio.

ejecución de obras en las zonas de riego 046 Cacahoatán-Suchiate, 059 Río Blanco, 101 Cuxtepeques y 107 San Gregorio. Unidades de la zona sur: Tonalá, Chiapilla, La Trinitaria, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Las Rosas, Socoltenango, Tuzantán y Villa Corzo.

Tonalá, Chiapilla, La Trinitaria, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Las Rosas, Socoltenango, Tuzantán y Villa Corzo. Sectores de la cuenca frontera: Tapachula, Frontera Hidalgo, Mazatán, Huixtla, Villacomaltitlán, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Villaflores, Las Margaritas y La Concordia.

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