Sebastián Yatra elige Jalisco para la última parada de su gira en México: fecha y precios de los boletos

Sebastián Yatra, uno de los artistas colombianos más escuchados del pop latino actual, llegará a Jalisco con una nueva presentación de su tour Entre tanta gente. Esta parada forma parte del cierre de su paso por México y se perfila como una de las fechas musicales más esperadas de junio en el estado.

El concierto, que tendrá lugar el próximo 20 de junio, ya forma parte de la programación del Auditorio Telmex, por lo que sus seguidores en Guadalajara y municipios cercanos ya pueden adquirir boletos desde la página oficial del recinto.

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¿Cuándo canta Sebastián Yatra en Jalisco?

De acuerdo con los organizadores, la presentación del autor de temas como “No Hay Nadie Más”, tendrá lugar el día sábado 20 de junio de 2026, a las 21:00 horas. La sede será el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara para espectáculos de gran formato.

Antes de asistir, conviene revisar la página oficial del recinto para conocer información actualizada sobre accesos, zonas y la disponibilidad.

Además, el evento aparece con una promoción 2x1 activa. Sin embargo, no se especifica cuánto tiempo permanecerá disponible, por lo que los usuarios deberán revisar las condiciones directamente en la página oficial antes de comprar.

‘Lo bueno lo abrazamos y lo que nos enferma, lo que nos hace daño, lo dejamos pasar, lo dejamos ir. Y nos conectamos con algo muy bonito, a lo que le llamamos Dios’



Sus palabras son tan reales y tan claras. Que reflejan ese ser que es el tal cuál ✨🪽 •@SebastianYatra ❤️‍🩹 pic.twitter.com/6oSnJ2S8ym — Yesy MILAGRO 🪽✨🌙🦋 (@nyesy02) June 5, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios publicados para el concierto cambian según la zona elegida. Estos montos pueden variar por cargos de servicio, disponibilidad o ajustes de Ticketmaster, pero hasta ahora las localidades aparecen de la siguiente manera:

Zona VIP Gold: $3,280.00

Zona VIP Gold 2: $2,880.00

Zona VIP Lateral: $2,290.00

Zona Rosa: $1,990.00

Zona Azul: $1,840.00

Zona Verde: $1,650.00

Zona Roja: $1,480.00

Zona Blanca: $1,390.00

Zona Lila: $1,120.00

Zona Naranja: $960.00

Zona Amarilla: $790.00

Antes de confirmar la compra, lo mejor es revisar el precio final en la plataforma oficial, ya que el monto puede cambiar por cargos adicionales o promociones activas.

¿Qué representa esta gira para Sebastián Yatra?

El concierto en Jalisco forma parte del Entre tanta gente Tour, una gira con la que Sebastián Yatra ha llevado su música por distintos escenarios después de una etapa internacional que incluyó presentaciones en España y el anuncio de fechas en Latinoamérica.

En México, la ruta arrancó el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y contempló ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León, antes del cierre previsto en Guadalajara.

La parada en Zapopan toma peso dentro de la gira porque será la última presentación confirmada del cantante en México dentro de este tour.

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