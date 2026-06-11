La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ya inició oficialmente y con ello, también la lamentable temporada de casos de fraudes y extorsiones en casi toda la República Mexicana, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se han detectado casos de sujetos que se hacen pasar como sus trabajadores para estafar a establecimientos.

Fue a través de un comunicado oficial emitido desde la plataforma del Gobierno de México, que el IMPI señaló que todos sus inspectores se deben identificar con gafete oficial con fotografía, además de que solamente cuenta con facultades de verificación y no de cobro.

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¿Cómo es el fraude de supuestos trabajadores del IMPI por el Mundial 2026?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, los delincuentes aprovecharon la ola de desinformación sobre las supuestas visitas y cobros de multa que supuestamente haría el IMPI a los establecimientos que transmitan los juegos del Mundial 2026 sin autorización.

Fue gracias a esto, que los supuestos inspectores acuden a restaurantes, fondas y otros establecimientos para realizar las supuestas inspecciones y hacer el cobro de las multas, las cuales sí podrían llegar a superar la barrera de los 20 mil pesos.

#ComunicadoIMPI | IMPI y CONCANACO SERVYTUR abren canal directo contra extorsiones, simulaciones y falsos inspectores durante el Mundial 2026



Leer comunicado completo:

🔗 https://t.co/AGye8TkkXw pic.twitter.com/exvfKO1wbZ — IMPI (@IMPI_Mexico) June 11, 2026

¿Quiénes son los únicos trabajadores del IMPI que pueden inspeccionar y multar?

De acuerdo con el mismo Instituto, la ciudadanía puede corroborar si alguien es trabajador de gobierno o no a través del portal Nómina Transparente del Gobierno de México, al cual podrás ingresar en el siguiente enlace.

Será dentro de esta liga que podrás colocar el nombre de la persona que está realizando la presunta inspección y en caso de que no aparezca, darte cuenta de que todo se trata de un fraude.

¿Qué dice el IMPI sobre las multas por transmitir partidos?

Ante estos casos, el mismo IMPI aclaró que no realizarán clausuras ni inspecciones aleatorias en el país, pues estas acciones únicamente se dan a petición de una parte acusadora que en este caso, tendría que ser directamente de la FIFA.

“El Instituto hace un llamado a los establecimientos comerciales a cumplir con la ley, recordando que la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal. Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos”, se lee en el comunicado.

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