El programa de Vivienda y Mejoramiento está de regreso en 2026, por lo que ya es posible hacer el prerregistro para solicitar un calentador solar totalmente gratis, entre otros apoyos en especie.

Si estás interesado en obtener estos apoyos para tu vivienda, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos quiénes pueden solicitarlo, los requisitos y las fechas clave del proceso.

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¿Quién puede participar para obtener un calentador solar gratis en 2026?

El Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) en el estado de Aguascalientes lanzó la convocatoria para que los habitantes de esta entidad de la República mexicana, en condiciones de vulnerabilidad, puedan acceder a programas de vivienda social y mejoramiento.

Entre los apoyos para tu vivienda que se encuentran disponibles están:

Cuartos adicionales

Pisos firme

Techos

Calentadores solares

OJO: La convocatoria para calentadores solares gratis 2026 se abrió en el mes de febrero y tiene como fecha límite el mes de julio.

¿Cómo hacer el prerregistro para solicitar un calentador solar gratis?

Para facilitar el proceso para los hidrocálidos, el IVSOP habilitó el registro 100% en línea, de esta manera, no tendrás que salir de casa para obtener un calentador solar gratis en 2026. Lo que tienes qué hacer es lo siguiente:

Entra a expediente digital del Gobierno de Aguascalientes AQUÍ Seleccionar el trámite Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento. Llenar el formulario con los datos personales. Elegir el apoyo que se necesita, en este caso calentador solar. Enviar la solicitud y esperar la confirmación del sistema.

Si tienes dudas o algún problema con el registro, puedes comunicarte al Centro de Contacto Digital al 070. También puedes contactar por WhatsApp al 449-469-98-98, donde te podrán dar orientación personalizada.

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