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Carretera Orizaba-Tehuacán en muy malas condiciones
Miles de vehículos que transitan a diario en la carretera Orizaba-Tehuacán son afectados por el deterioro de la carretera Orizaba-Tehuacán, Veracruz
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Publicado
11/06/2026
🕐
18:03
Por:
Adriana Pacheco
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