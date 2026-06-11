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/México/Video

Carretera Orizaba-Tehuacán en muy malas condiciones

Miles de vehículos que transitan a diario en la carretera Orizaba-Tehuacán son afectados por el deterioro de la carretera Orizaba-Tehuacán, Veracruz

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Por: Adriana Pacheco
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