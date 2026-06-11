Lanzan vacante en limpieza de cabinas con sueldo de 45 mil pesos

En el Portal del Empleo se publicó una vacante como responsable del equipo de limpieza para que supervise el cumplimiento de estándares de cabinas y áreas públicas, si estas interesado, estos son los requisitos para aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Requisitos para la vacante como responsable de limpieza

Para el empleo es necesario contar con los siguientes requisitos:

Nivel académico: Prepa o vocacional

Experiencia de 3 a 4 años en área de limpieza

Conocimiento avanzado de protocolos de limpieza de cabinas, áreas públicas y lavandería

Manejo de sistemas de gestión de limpieza y control de inventario

Manejo de equipos

Idioma francés, italiano o alemán

Disponibilidad para viajar

Entre las habilidades y competencias se requiere trabajo en equipo, liderazgo, calidad y orientación a resultados.

Sueldo, prestaciones y cómo aplicar

La empresa ofrece un sueldo de 45 mil 500 pesos, prestaciones de ley, contrato internacional por 8 meses a bordo, alojamiento, alimentación y seguro médico. El horario para laborar es de las 07:00 a las 15:00 horas y el descanso es rotativo entre semana.

Para aplicar es necesario presentarse a una entrevista en el Servicio Nacional del Empleo ubicado en Av. 30 Norte entre calle 34 Norte Bis y 36 Norte Mz 96 Lt 6, 7 y 8 Edificio “Torre Atmosphera” Colonia Zazil-Ha. El proceso tiene una duración de dos semanas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.