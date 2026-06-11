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/México/Nota

Lanzan vacante en limpieza de cabinas con sueldo de 45 mil pesos

Si estás buscando un nuevo empleo, hay una vacante para una persona que sea responsable del equipo de limpieza con un sueldo de 45 mil pesos, conoce cuáles son los requisitos para aplicar.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el Portal del Empleo se publicó una vacante como responsable del equipo de limpieza para que supervise el cumplimiento de estándares de cabinas y áreas públicas, si estas interesado, estos son los requisitos para aplicar.

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Requisitos para la vacante como responsable de limpieza

Para el empleo es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Nivel académico: Prepa o vocacional
  • Experiencia de 3 a 4 años en área de limpieza
  • Conocimiento avanzado de protocolos de limpieza de cabinas, áreas públicas y lavandería
  • Manejo de sistemas de gestión de limpieza y control de inventario
  • Manejo de equipos
  • Idioma francés, italiano o alemán
  • Disponibilidad para viajar

Entre las habilidades y competencias se requiere trabajo en equipo, liderazgo, calidad y orientación a resultados.

Sueldo, prestaciones y cómo aplicar

La empresa ofrece un sueldo de 45 mil 500 pesos, prestaciones de ley, contrato internacional por 8 meses a bordo, alojamiento, alimentación y seguro médico. El horario para laborar es de las 07:00 a las 15:00 horas y el descanso es rotativo entre semana.

Para aplicar es necesario presentarse a una entrevista en el Servicio Nacional del Empleo ubicado en Av. 30 Norte entre calle 34 Norte Bis y 36 Norte Mz 96 Lt 6, 7 y 8 Edificio “Torre Atmosphera” Colonia Zazil-Ha. El proceso tiene una duración de dos semanas.

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