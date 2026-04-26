El truco de una influencer especializada en manejo para evitar multas por verificación vehicular: “Si tu placa...”

Una influencer compartió en redes sociales tips sencillos y útiles para quienes deben realizar la verificación vehicular por primera vez o tengan dudas sobre cómo completar el trámite.

A través de su cuenta de Tik Tok, Majo Cuellar, una influencer especializada en manejo, compartió algunos consejos para mantener el vehículo en regla y evitar multas.

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Cómo saber cuándo toca hacer la verificación vehicular

Lo primero a tener en cuenta es cuándo hacer la verificación vehicular, algo que puede no estar claro para quienes acaban de adquirir un carro. Al respecto, Majo Cuellar explicó que existen dos formas para conocer la fecha en que se debe realizar el trámite.

Una manera consiste en guiarse por el último dígito de la placa. Otra manera, en el caso de los autos con placas que terminan en una letra, es observar el color del engomado, que suele aparecer en la misma placa o en las estampitas que el auto tiene pegado en el parabrisas o en el medallón.

Teniendo eso en cuenta, los automovilistas pueden agendar la fecha correspondiente para hacer su verificación vehicular.

Cuánto tiempo hay para hacer la verificación

Es importante tener en cuenta que cada placa tiene dos meses para verificar. Por ese motivo, la influencer recomienda completar el trámite con tiempo, idealmente los primeros días del mes, para hacerlo rápido evitando multitudes.

Además, Majo Cuellar anima a los automovilistas a realizar la verificación vehicular con tiempo para evitar sanciones económicas. “La multa es mucho más cara de lo que cuesta la verificación, así que mejor que no se te escape”.

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