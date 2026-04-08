Cambia la Ley del ISSSTE en México: aprueban una reforma que impacta en los hermanos de los trabajadores

La Comisión de Seguridad Social del Senado aprobó reformar la Ley del ISSSTE para registrar a hermanos como familiares derechohabientes. El dictamen permite que este grupo acceda a servicios médicos y pensiones este 2026.

Alfonso Cepeda Salas, presidente de la comisión, confirmó que la reforma armoniza el marco legal con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta modificación elimina la exclusión de hermanos dependientes económicos, garantizando su derecho a la salud y a la seguridad social cuando el titular fallezca o se pensione.

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¿Quiénes pueden ser registrados como beneficiarios del ISSSTE tras la reforma?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) amplió su catálogo de beneficiarios para adaptarse a las nuevas realidades familiares. El registro ahora prioriza a quienes asumen roles de cuidado, especialmente en casos de discapacidad.

Derechohabientes reconocidos por la ley actual:

Cónyuge o concubina(rio): Con convivencia mínima de cinco años o hijos en común.

Con convivencia mínima de cinco años o hijos en común. Hijas e hijos: Menores de 18 años, o hasta los 25 si estudian en el sistema nacional.

Menores de 18 años, o hasta los 25 si estudian en el sistema nacional. Hijos con discapacidad: Sin límite de edad si presentan enfermedades crónicas o discapacidad.

Sin límite de edad si presentan enfermedades crónicas o discapacidad. Ascendientes: Padres o abuelos que dependan económicamente del trabajador.

Padres o abuelos que dependan económicamente del trabajador. Hermanos: Siempre que se acredite dependencia total del titular.

📷Se realizó una reunión de la Comisión de Seguridad Social, en la que se analizó un dictamen sobre una reforma en materia de familiares derechohabientes.https://t.co/42EaF5BYbb pic.twitter.com/KtRqDWtjGo — Senado de México (@senadomexicano) March 25, 2026

¿Cuáles son los requisitos para registrar a un hermano en el ISSSTE?

Para que un trabajador o pensionado pueda dar de alta a su hermana o hermano, el Senado de la República estableció criterios técnicos obligatorios. Estos candados legales aseguran que el beneficio llegue a quienes realmente dependen del ingreso del titular.

Requisitos oficiales para el trámite:

Acreditar la dependencia económica del hermano o hermana frente al titular.

la dependencia económica del hermano o hermana frente al titular. Comprobar que el familiar no cuenta con un régimen propio de seguridad social (IMSS u otros).

que el familiar no cuenta con un régimen propio de seguridad social (IMSS u otros). Presentar acta de nacimiento para validar el parentesco consanguíneo.

acta de nacimiento para validar el parentesco consanguíneo. Entregar constancia de estudios o dictamen médico en caso de hermanos con discapacidad.

constancia de estudios o dictamen médico en caso de hermanos con discapacidad. El trámite de registro es totalmente gratuito en las delegaciones estatales.

¿Cómo impacta la reforma del ISSSTE en el pago de pensiones?

La reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incorpora a los hermanos en el orden de prelación. Esto significa que, ante el fallecimiento del trabajador, ellos podrán reclamar la pensión correspondiente si cumplen las condiciones de dependencia económica.

Puntos clave del orden de prelación 2026:

Incorporar el lenguaje incluyente ("hija o hijo") para evitar sesgos de género en el acceso a recursos. Garantizar protección económica a hermanos adultos con discapacidad que quedan en orfandad tras la muerte del titular. Fecha Límite: La aplicación de estas nuevas reglas inicia tras su publicación oficial en el DOF durante el primer semestre de 2026. Incentivo: Los beneficiarios adicionales tendrán acceso a las 21 prestaciones que otorga la institución.

Finalmente, el Senado anunció que la Semana de la Seguridad Social se realizará del 20 al 24 de abril de 2026. En este espacio, funcionarios federales y organismos internacionales discutirán la implementación técnica de este derecho para evitar que los hermanos dependientes queden en vulnerabilidad económica frente a enfermedades o accidentes.