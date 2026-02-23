Adiós a la pensión del ISSSTE para menores de 60 años: El fallo que afecta a millones de trabajadores en México

El régimen de pensión en México mantiene vigente el criterio que impide otorgar pensiones por cesantía a trabajadores del ISSSTE menores de 60 años. Este recordatorio es clave para la población que busca planificar su retiro bajo los lineamientos legales actuales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Sigue vigente el límite de edad para la pensión ISSSTE por cesantía?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación valida desde su fallo de 2023 que la pensión por cesantía en edad avanzada solo es accesible al cumplir 60 años de edad y 10 de cotización. Este beneficio protege exclusivamente a quienes concluyen su vida laboral por envejecimiento natural, no por decisiones anticipadas.

Para quienes buscan el retiro antes de esta edad, existen rutas alternativas según el régimen de cotización.

Ya le demostraste amor a tu cuchurrumín, ahora te toca a ti. 🥰



No hay mejor forma de manifestarse amor propio que hacer crecer nuestra Cuenta Individual Afore para asegurarnos un retiro confortable. 🫂



🏦 Si estás en @PENSIONISSSTE_, solo necesitas acudir a un Centro de… pic.twitter.com/cP7nfuiN5s — ISSSTE (@ISSSTE_mx) February 17, 2026

Calendario 2026: Cómo jubilarse antes de los 60 años legalmente

Aunque el esquema de cesantía es rígido, la normativa del ISSSTE ofrece distintas alternativas de salida anticipada. La viabilidad de estos trámites depende directamente del régimen al que pertenezcan los trabajadores y sus años de servicio acumulados.

1. Régimen del Artículo Décimo Transitorio: Este esquema aplica a quienes rechazaron las cuentas individuales en 2007. Para 2026, la edad mínima de retiro por años de servicio ha bajado por decreto:

Hombres: Requieren 58 años de edad y 30 años de cotización.

Requieren 58 años de edad y 30 años de cotización. Mujeres: Requieren 56 años de edad y 28 años de cotización.

Requieren 56 años de edad y 28 años de cotización. Proyección: Este calendario seguirá reduciéndose gradualmente hasta el año 2034.

2. Régimen de Cuentas Individuales (Retiro Anticipado): Los trabajadores bajo este modelo pueden habilitar su jubilación a cualquier edad, siempre que su ahorro en la AFORE sea suficiente para una Renta Vitalicia.

El monto debe ser 30% superior a la Pensión Mínima Garantizada.

Se debe cubrir la prima del seguro de sobrevivencia para beneficiarios.

Algunos trabajadores pueden jubilarse antes de los 60 años tras el Decreto Presidencial de 2025.|Captura de pantalla Pensión ISSSTE

Casos extraordinarios de pensión sin importar la edad

El ISSSTE activa mecanismos de seguridad social que protegen a la población ante imprevistos de salud o accidentes. En estas situaciones, el requisito de los 60 años queda descartado para dar prioridad a la integridad del trabajador.

Las modalidades que permiten una pensión anticipada por causa de fuerza mayor son:

Riesgos de Trabajo: Por incapacidad total y permanente derivada de la labor.

Por incapacidad total y permanente derivada de la labor. Invalidez: Disponible a partir de los 15 años de servicio tras un dictamen médico oficial.

Disponible a partir de los 15 años de servicio tras un dictamen médico oficial. Incapacidad Parcial: Según la evaluación de las secuelas de una enfermedad ajena al empleo.