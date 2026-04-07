Adiós tensión, hola pensión: Calendario de jubilación anticipada del ISSSTE 2026 con requisitos y edades

Todos queremos acceder a la jubilación a una edad temprana, pero solo los trabajadores del ISSSTE tienen la opción de tramitar su pensión anticipada a través de un calendario que se actualizó en 2025 para reducir gradualmente las edades y facilitar el proceso para que tu único jefe de ahora en adelante, sea el sillón.

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Requisitos para jubilarte antes de la edad mínima

Para cobrar tu pensión antes, se deben cumplir dos condiciones esenciales:



Antigüedad:

Mujeres: Mínimo 28 años Hombres: Mínimo 30 años

Edad mínima según el año de solicitud

Las condiciones se deben cumplir al mismo tiempo, pues no basta con exceder el número de años de cotización, también se debe tener la edad requerida para garantizar control dentro del sistema de pensiones y tramitar ordenadamente las solicitudes de los colaboradores.

Calendario de jubilación 2026

2026: Mujeres 56 años y Hombres 58 años

2027: Mujeres 56 años y Hombres 58 años

2028: Mujeres 55 años y Hombres 57 años

2029: Mujeres 55 años y Hombres 57 años

2030: Mujeres 55 años y Hombres 57 años

2031: Mujeres 54 años y Hombres 56 años

2032: Mujeres 54 años y Hombres 56 años

2033: Mujeres 54 años y Hombres 56 años

2034 en adelante: Mujeres 53 años y Hombres 55 años

Esta reducción gradual se realiza cada 3 años y responde a una diferencia de sistemas establecida por el Gobierno de México el pasado 24 de junio de 2025.

¿Qué cambió el decreto de pensiones en el ISSSTE del 2025?

El decreto puso fin al aumento gradual que elevaba la edad de jubilación de 58 y 60 años para crear un modelo flexible con reducciones graduales, cambio que beneficia a los trabajadores del ISSSTE próximos a jubilarse. Asimismo, mejora la seguridad social y reduce la incertidumbre dentro del sistema.

Paso a paso para iniciar el trámite de jubilación anticipado

Según el ISSSTE, debes:



Verificar tus años de cotización y edad en el ISSSTE

Ir al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE más cercano

Presentar INE, estado de cuenta de tu banco, último comprobante de pago

Obtener la Concesión de pago de pensión y tramitar los recursos ante tu Afore