Adiós tensión, hola pensión: Calendario de jubilación anticipada del ISSSTE 2026 con requisitos y edades
El ISSSTE entrega la pensión antes de la edad mínima con el trámite de jubilación anticipada; conoce el calendario, sus requisitos y cómo iniciar el papeleo.
Todos queremos acceder a la jubilación a una edad temprana, pero solo los trabajadores del ISSSTE tienen la opción de tramitar su pensión anticipada a través de un calendario que se actualizó en 2025 para reducir gradualmente las edades y facilitar el proceso para que tu único jefe de ahora en adelante, sea el sillón.
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Requisitos para jubilarte antes de la edad mínima
Para cobrar tu pensión antes, se deben cumplir dos condiciones esenciales:
- Antigüedad:
- Mujeres: Mínimo 28 años
- Hombres: Mínimo 30 años
- Edad mínima según el año de solicitud
Las condiciones se deben cumplir al mismo tiempo, pues no basta con exceder el número de años de cotización, también se debe tener la edad requerida para garantizar control dentro del sistema de pensiones y tramitar ordenadamente las solicitudes de los colaboradores.
Calendario de jubilación 2026
- 2026: Mujeres 56 años y Hombres 58 años
- 2027: Mujeres 56 años y Hombres 58 años
- 2028: Mujeres 55 años y Hombres 57 años
- 2029: Mujeres 55 años y Hombres 57 años
- 2030: Mujeres 55 años y Hombres 57 años
- 2031: Mujeres 54 años y Hombres 56 años
- 2032: Mujeres 54 años y Hombres 56 años
- 2033: Mujeres 54 años y Hombres 56 años
- 2034 en adelante: Mujeres 53 años y Hombres 55 años
Esta reducción gradual se realiza cada 3 años y responde a una diferencia de sistemas establecida por el Gobierno de México el pasado 24 de junio de 2025.
¿Qué cambió el decreto de pensiones en el ISSSTE del 2025?
El decreto puso fin al aumento gradual que elevaba la edad de jubilación de 58 y 60 años para crear un modelo flexible con reducciones graduales, cambio que beneficia a los trabajadores del ISSSTE próximos a jubilarse. Asimismo, mejora la seguridad social y reduce la incertidumbre dentro del sistema.
Paso a paso para iniciar el trámite de jubilación anticipado
Según el ISSSTE, debes:
- Verificar tus años de cotización y edad en el ISSSTE
- Ir al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE más cercano
- Presentar INE, estado de cuenta de tu banco, último comprobante de pago
- Obtener la Concesión de pago de pensión y tramitar los recursos ante tu Afore
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