Petróleos Mexicanos (Pemex) informó una fuga de gas ocasionada por una toma clandestina en San Matías Tlalancaleca, ubicado en la parte centro oeste del estado de Puebla.
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De acuerdo a su tarjeta informativa, la fuga se dio por una toma clandestina y generó la evacuación de al menos 120 personas, las cuáles se mantienen en un refugio temporal.
¿Qué pasó con la fuga de gas en Puebla?
La empresa estatal mexicana detalló que la parte afectada, fue LPG Ducto de 24 pulgadas Cactus-Tula-Guadalajara, cerca del poblado San Francisco Tláloc.
Según informaron se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y se suspendió la operación del sistema para mitigar y proteger a la población.
Este incidente movilizó a los servicios de emergencia como Protección Civil, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Evacuaron previamente las personas cercanas para evitar accidentes y de todas formas garantizaron un espacio temporal para que se pudiesen resguardar en caso de que la situación escale.
Cabe destacar que la alerta movilizó el equipo y la maquinaria para ampliar las excavaciones, ubicaron el punto de fuga para proceder a reparar el ducto y así restablecer la operación segura.
Pemex aseguró que, hasta el momento, no se reportaron lesionados ni afectaciones mayores, por lo que el evento está bajo control y en monitoreo permanente del personal del organismo y en coordinación con las autoridades municipales.
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