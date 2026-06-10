Petróleos Mexicanos (Pemex) informó una fuga de gas ocasionada por una toma clandestina en San Matías Tlalancaleca, ubicado en la parte centro oeste del estado de Puebla.

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De acuerdo a su tarjeta informativa, la fuga se dio por una toma clandestina y generó la evacuación de al menos 120 personas, las cuáles se mantienen en un refugio temporal.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex atiende fuga de gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla

🔗 https://t.co/LhI7uU7JJf pic.twitter.com/qxPHYesdNZ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 10, 2026

¿Qué pasó con la fuga de gas en Puebla?

La empresa estatal mexicana detalló que la parte afectada, fue LPG Ducto de 24 pulgadas Cactus-Tula-Guadalajara, cerca del poblado San Francisco Tláloc.

Según informaron se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y se suspendió la operación del sistema para mitigar y proteger a la población.

Este incidente movilizó a los servicios de emergencia como Protección Civil, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Evacuaron previamente las personas cercanas para evitar accidentes y de todas formas garantizaron un espacio temporal para que se pudiesen resguardar en caso de que la situación escale.

Cabe destacar que la alerta movilizó el equipo y la maquinaria para ampliar las excavaciones, ubicaron el punto de fuga para proceder a reparar el ducto y así restablecer la operación segura.

Pemex aseguró que, hasta el momento, no se reportaron lesionados ni afectaciones mayores, por lo que el evento está bajo control y en monitoreo permanente del personal del organismo y en coordinación con las autoridades municipales.

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