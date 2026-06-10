Giro radical en Tlajomulco: la nueva estrategia junto a la ONU que impactará en las mujeres

El Gobierno de Tlajomulco, en coordinación con el Gobierno de Jalisco y ONU Mujeres, puso en marcha las auditorías locales de género para diseñar políticas públicas basadas en las necesidades reales de niñas, adolescentes y mujeres. El proyecto arranca en la colonia Santa Fe.

Las evaluaciones territoriales servirán para trazar un diagnóstico preciso sobre igualdad, seguridad y las brechas que enfrenta la población femenina.

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¿Qué factores del entorno urbano evaluarán las auditorías de género en Tlajomulco?

El Gobierno de Tlajomulco coordinará los recorridos de supervisión física de la mano con las habitantes de cada comunidad. El propósito de esta estrategia radica en identificar las carencias y percepciones de inseguridad para corregir las deficiencias del espacio colectivo.

Las variables de infraestructura y los componentes de servicios públicos sujetos a revisión integran el siguiente esquema de diagnóstico:

Percepción de inseguridad ciudadana: analizar los puntos críticos de riesgo delictivo que vulneran la tranquilidad de las habitantes en los vecindarios.

analizar los puntos críticos de riesgo delictivo que vulneran la tranquilidad de las habitantes en los vecindarios. Condiciones de iluminación artificial: evaluar las fallas en el alumbrado público de las calles y vialidades del municipio.

evaluar las fallas en el alumbrado público de las calles y vialidades del municipio. Eficiencia en la movilidad local: examinar las dinámicas de traslado y el uso diferenciado que hacen las mujeres de la ciudad.

examinar las dinámicas de traslado y el uso diferenciado que hacen las mujeres de la ciudad. Acceso general a servicios públicos: mapear la distribución de la infraestructura urbana y el estado físico de los espacios comunitarios.

¿Cómo participan la SISEMH y ONU Mujeres en la estrategia de seguridad en Jalisco?

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) de Jalisco estructuró la aplicación de estas herramientas para combatir la violencia de género en el territorio. El plan estatal pretende recolectar testimonios directos para impulsar también una agenda de cuidados y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

La metodología implementada y los objetivos institucionales de la alianza internacional abarcan los siguientes rubros:

Metodología contextualizada para Jalisco: aplicación de un sistema de medición desarrollado por ONU Mujeres específico para las distintas realidades de los municipios.

aplicación de un sistema de medición desarrollado por específico para las distintas realidades de los municipios. Transformación del entorno habitado: modificación de la forma en que se piensan, diseñan y habitan las ciudades, reconociendo que el entorno urbano se vive de manera diferenciada.

modificación de la forma en que se piensan, diseñan y habitan las ciudades, reconociendo que el entorno urbano se vive de manera diferenciada. Reconstrucción del tejido social: vinculación de los diagnósticos vecinales con el fortalecimiento de la corporación policiaca y la mejora de los servicios públicos esenciales.

Las habitantes de las diversas colonias del municipio pueden acercarse a las brigadas comunitarias para exponer sus principales necesidades y reportar las zonas que requieran intervención prioritaria. Los comités vecinales mantendrán asambleas informativas continuas con el fin de vigilar que las deficiencias del entorno urbano reciban atención oportuna por parte de las dependencias correspondientes. El ayuntamiento mantendrá el despliegue del personal de la secretaría estatal y los agentes municipales para garantizar la correcta recolección de los datos.

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