Es oficial: estas son las personas que pueden solicitar un préstamo del programa Créditos ISSSTE 2026

Para utilidad de los beneficiarios del ISSSTE, el programa de créditos 2026 ya está en marcha y trae cambios importantes para quienes buscan acceder a un préstamo personal.

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estos créditos están dirigidos exclusivamente a derechohabientes que cumplen con ciertos requisitos.

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¿Quiénes pueden solicitar un préstamo del ISSSTE?

Los préstamos personales del ISSSTE están disponibles para:

Trabajadores activos del Estado afiliados al ISSSTE

Personas jubiladas

Pensionados

Es decir, únicamente quienes forman parte del sistema como derechohabientes pueden acceder a este beneficio.

Requisitos para acceder a los créditos ISSSTE 2026

Además de pertenecer al ISSSTE, los solicitantes deben cumplir con condiciones básicas:

Tener al menos 6 meses de afiliación al instituto

No contar con préstamos vigentes ni adeudos

Tener capacidad de pago (no exceder el 50% del salario o pensión)

Estar registrado como derechohabiente activo o pensionado

Además, el ISSSTE ha señalado que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse sin intermediarios, por lo que se recomienda evitar gestores o terceros para prevenir fraudes.

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¿Cómo solicitar un préstamo del ISSSTE en 2026?

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial ASISSSTE y sigue estos pasos:

Verificar que se cumplen los requisitos

Registrarse con CURP, correo electrónico y datos personales

Elegir el tipo de préstamo

Esperar la validación automática del sistema

Consultar el resultado en línea o por correo electrónico

Formalizar el crédito en la oficina virtual (SINAVID)

Recibir el depósito en la cuenta bancaria

Las asignaciones se realizan de manera periódica, generalmente cada semana, por lo que los solicitantes pueden dar seguimiento constante a su trámite.

Tipos de préstamos del ISSSTE

El programa contempla diferentes modalidades, dependiendo del perfil del solicitante:

Préstamos ordinarios

Préstamos especiales

Préstamos conmemorativos

Préstamos exclusivos para pensionados

Cada uno tiene montos y condiciones específicas, por lo que es importante elegir el que mejor se adapte a las necesidades del solicitante.

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