Es oficial: estas son las personas que pueden solicitar un préstamo del programa Créditos ISSSTE 2026
Los solicitantes deben cumplir con requisitos básicos como contar con 6 meses como mínimo como derechohabiente.
Para utilidad de los beneficiarios del ISSSTE, el programa de créditos 2026 ya está en marcha y trae cambios importantes para quienes buscan acceder a un préstamo personal.
De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estos créditos están dirigidos exclusivamente a derechohabientes que cumplen con ciertos requisitos.
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¿Quiénes pueden solicitar un préstamo del ISSSTE?
Los préstamos personales del ISSSTE están disponibles para:
- Trabajadores activos del Estado afiliados al ISSSTE
- Personas jubiladas
- Pensionados
Es decir, únicamente quienes forman parte del sistema como derechohabientes pueden acceder a este beneficio.
Requisitos para acceder a los créditos ISSSTE 2026
Además de pertenecer al ISSSTE, los solicitantes deben cumplir con condiciones básicas:
- Tener al menos 6 meses de afiliación al instituto
- No contar con préstamos vigentes ni adeudos
- Tener capacidad de pago (no exceder el 50% del salario o pensión)
- Estar registrado como derechohabiente activo o pensionado
Además, el ISSSTE ha señalado que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse sin intermediarios, por lo que se recomienda evitar gestores o terceros para prevenir fraudes.
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¿Cómo solicitar un préstamo del ISSSTE en 2026?
El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial ASISSSTE y sigue estos pasos:
- Verificar que se cumplen los requisitos
- Registrarse con CURP, correo electrónico y datos personales
- Elegir el tipo de préstamo
- Esperar la validación automática del sistema
- Consultar el resultado en línea o por correo electrónico
- Formalizar el crédito en la oficina virtual (SINAVID)
- Recibir el depósito en la cuenta bancaria
Las asignaciones se realizan de manera periódica, generalmente cada semana, por lo que los solicitantes pueden dar seguimiento constante a su trámite.
Tipos de préstamos del ISSSTE
El programa contempla diferentes modalidades, dependiendo del perfil del solicitante:
- Préstamos ordinarios
- Préstamos especiales
- Préstamos conmemorativos
- Préstamos exclusivos para pensionados
Cada uno tiene montos y condiciones específicas, por lo que es importante elegir el que mejor se adapte a las necesidades del solicitante.
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