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Es oficial: estas son las personas que pueden solicitar un préstamo del programa Créditos ISSSTE 2026

Los solicitantes deben cumplir con requisitos básicos como contar con 6 meses como mínimo como derechohabiente.

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Existen diversos tipos de préstamos como los ordinarios hasta los exclusivos para pensionados.|Imagen Ilustrativa

Escrito por: Miguel Escudero

Para utilidad de los beneficiarios del ISSSTE, el programa de créditos 2026 ya está en marcha y trae cambios importantes para quienes buscan acceder a un préstamo personal.

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estos créditos están dirigidos exclusivamente a derechohabientes que cumplen con ciertos requisitos.

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¿Quiénes pueden solicitar un préstamo del ISSSTE?

Los préstamos personales del ISSSTE están disponibles para:

  • Trabajadores activos del Estado afiliados al ISSSTE
  • Personas jubiladas
  • Pensionados

Es decir, únicamente quienes forman parte del sistema como derechohabientes pueden acceder a este beneficio.

Requisitos para acceder a los créditos ISSSTE 2026

Además de pertenecer al ISSSTE, los solicitantes deben cumplir con condiciones básicas:

  • Tener al menos 6 meses de afiliación al instituto
  • No contar con préstamos vigentes ni adeudos
  • Tener capacidad de pago (no exceder el 50% del salario o pensión)
  • Estar registrado como derechohabiente activo o pensionado

Además, el ISSSTE ha señalado que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse sin intermediarios, por lo que se recomienda evitar gestores o terceros para prevenir fraudes.

¿Cómo solicitar un préstamo del ISSSTE en 2026?

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial ASISSSTE y sigue estos pasos:

  • Verificar que se cumplen los requisitos
  • Registrarse con CURP, correo electrónico y datos personales
  • Elegir el tipo de préstamo
  • Esperar la validación automática del sistema
  • Consultar el resultado en línea o por correo electrónico
  • Formalizar el crédito en la oficina virtual (SINAVID)
  • Recibir el depósito en la cuenta bancaria

Las asignaciones se realizan de manera periódica, generalmente cada semana, por lo que los solicitantes pueden dar seguimiento constante a su trámite.

Tipos de préstamos del ISSSTE

El programa contempla diferentes modalidades, dependiendo del perfil del solicitante:

  • Préstamos ordinarios
  • Préstamos especiales
  • Préstamos conmemorativos
  • Préstamos exclusivos para pensionados

Cada uno tiene montos y condiciones específicas, por lo que es importante elegir el que mejor se adapte a las necesidades del solicitante.

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