Pocos lo saben: Pensionados que cumplan estos requisitos pueden solicitar un crédito del IMSS de hasta $650,000

El IMSS habilita préstamos a cuenta de pensión para jubilados de la Ley 73, permitiendo obtener liquidez inmediata con la tasa de interés más baja del mercado. El monto solicitado se acredita directamente en la cuenta donde el pensionado recibe su pago mensual.

Requisitos para solicitar el crédito del IMSS en 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece que el beneficio es exclusivo para pensionados bajo el régimen de 1973 con una antigüedad mínima de tres meses recibiendo sus pagos. El préstamo se otorga de forma segura, descontando las mensualidades directamente de la nómina de jubilación sin exceder el 30% del monto total recibido.

El pensionado interesado debe cumplir con los siguientes puntos para asegurar la aprobación de su financiamiento:

Vigencia: Mantener su pensión activa y comprobable ante el instituto.

Mantener su pensión activa y comprobable ante el instituto. Edad: La contratación está disponible para solicitantes de hasta 75 años.

La contratación está disponible para solicitantes de hasta 75 años. Historial: Haber liquidado cualquier préstamo previo hace al menos tres meses.

Para iniciar el trámite, debe presentar su identificación oficial vigente en las ventanillas de su Unidad de Medicina Familiar.

Condiciones y montos: ¿Cuánto dinero puede recibir?

El programa ofrece una de las tasas más competitivas del sector financiero, fijada en 23.47% anual. Los jubilados pueden acceder a montos que van desde los 5,000 hasta los 650,000 pesos, dependiendo de la capacidad de pago y el nivel de pensión mensual.

Revise los beneficios financieros que otorga este esquema oficial:

Tasa preferencial: Interés fijo anual de 23.47% sin cobro de IVA.

Interés fijo anual de 23.47% sin cobro de IVA. Plazos flexibles: Opciones de liquidación desde 12 hasta 60 meses.

Opciones de liquidación desde 12 hasta 60 meses. Sin comisiones: La autoridad no cobra apertura ni penalizaciones por adelantar pagos.

El IMSS garantiza un seguro de liberación de saldo por fallecimiento sin costo adicional para proteger a su familia.

A partir del 30 de octubre, los más de 3.8 millones de pensionados del IMSS recibirán aguinaldo y pago correspondiente a noviembre.

|lineadirectaportal

Cómo realizar la solicitud del crédito del IMSS paso a paso

El proceso requiere que el pensionado acuda personalmente a las ventanillas de Control de Prestaciones de su clínica correspondiente. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, donde se suscribirá la solicitud formal tras el cotejo de documentos originales.

Asegúrese de seguir este orden para evitar retrasos en su depósito:

Cotejo de datos: Verifique que su CURP y RFC coincidan en el IMSS y su banco. Firma de Libranza: Revise que el contrato contenga el CAT y el plazo correcto. Depósito: El dinero aparecerá en su cuenta en un lapso no mayor a 5 días hábiles.

La entidad financiera participante tiene la obligación de entregarle una copia del contrato firmado y su huella digital.