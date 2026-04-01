Últimas horas para pagar tenencia en Edomex: este día de abril vence el plazo y perderás el subsidio del 100%
A comparación de otros estados, el Estado de México lanzó una prórroga para el pago de la tenencia.
El plazo para obtener el subsidio del 100% en la tenencia vehicular en el Estado de México está por terminar. Autoridades estatales confirmaron que la fecha límite es el 6 de abril de 2026, por lo que quienes no cumplan antes de ese día perderán este beneficio fiscal.
Este programa permite a los automovilistas cubrir únicamente el refrendo y evitar el pago total de la tenencia, siempre que realicen el trámite dentro del periodo establecido.
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¿Qué pasa si no pagas antes del 6 de abril en el Edomex?
Si no realizas el pago a tiempo, el subsidio se cancela automáticamente y tendrás que cubrir el costo completo de la tenencia, además del refrendo.
En estos casos, el gasto puede incrementarse considerablemente, ya que la tenencia no es un monto fijo y depende del valor y características del vehículo, pero suele ir desde $3,000 hasta más de $20,000 pesos.
Además, pueden presentarse:
- Recargos y actualizaciones
- Multas
- Dificultades para realizar trámites vehiculares
Por ello, autoridades recomiendan no dejar pasar la fecha límite.
¿Cuánto se paga por el refrendo en Edomex?
Para acceder al beneficio, es necesario cubrir el refrendo 2026, cuyo costo aproximado es:
- Autos: $990 pesos
- Motocicletas: $731 pesos
Este pago sustituye el monto total de la tenencia cuando se cumplen los requisitos.
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Mantener tu refrendo al corriente te ayuda a evitar cargos y aprovechar beneficios fiscales. ⏰✨
Tienes hasta el 6 de abril de 2026.
Infórmate y realiza tu pago a tiempo.
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Requisitos para obtener el subsidio
Para mantener el apoyo, se deben cumplir condiciones como:
- No tener adeudos de años anteriores
- Que el valor del vehículo no supere los $638 mil pesos
- En el caso de motocicletas, no exceder los $250 mil pesos
- Realizar el pago dentro del plazo
Cumpliendo estos puntos, se evita el pago completo del impuesto.
¿Cómo pagar el refrendo en el Estado de México?
El trámite se realiza de forma digital. Para obtener la línea de captura es necesario:
- Ingresar al portal de finanzas estatal
- Capturar el número de placas
- Generar el formato de pago
Posteriormente, el pago puede hacerse en línea o en bancos, así como en tiendas de autoservicio y establecimientos autorizados.
Última oportunidad tras la prórroga
Aunque en la mayoría de los estados el plazo vence en marzo, en el Estado de México se extendió hasta el 6 de abril, lo que dio algunos días adicionales a los contribuyentes.
Sin embargo, esta prórroga está por concluir, por lo que se trata de la última oportunidad para conservar el subsidio y evitar un gasto mayor en la tenencia vehicular.
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