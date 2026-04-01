Últimas horas para pagar tenencia en Edomex: este día de abril vence el plazo y perderás el subsidio del 100%

El plazo para obtener el subsidio del 100% en la tenencia vehicular en el Estado de México está por terminar. Autoridades estatales confirmaron que la fecha límite es el 6 de abril de 2026, por lo que quienes no cumplan antes de ese día perderán este beneficio fiscal.

Este programa permite a los automovilistas cubrir únicamente el refrendo y evitar el pago total de la tenencia, siempre que realicen el trámite dentro del periodo establecido.

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¿Qué pasa si no pagas antes del 6 de abril en el Edomex?

Si no realizas el pago a tiempo, el subsidio se cancela automáticamente y tendrás que cubrir el costo completo de la tenencia, además del refrendo.

En estos casos, el gasto puede incrementarse considerablemente, ya que la tenencia no es un monto fijo y depende del valor y características del vehículo, pero suele ir desde $3,000 hasta más de $20,000 pesos.

Además, pueden presentarse:

Recargos y actualizaciones

Multas

Dificultades para realizar trámites vehiculares

Por ello, autoridades recomiendan no dejar pasar la fecha límite.

¿Cuánto se paga por el refrendo en Edomex?

Para acceder al beneficio, es necesario cubrir el refrendo 2026, cuyo costo aproximado es:

Autos: $990 pesos

$990 pesos Motocicletas: $731 pesos

Este pago sustituye el monto total de la tenencia cuando se cumplen los requisitos.

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Mantener tu refrendo al corriente te ayuda a evitar cargos y aprovechar beneficios fiscales. ⏰✨

Tienes hasta el 6 de abril de 2026.



Infórmate y realiza tu pago a tiempo.

Ingresa a: 📲 https://t.co/YOghkVbnwR#EdoMéx #ElPoderDeServir pic.twitter.com/pG3iz5uFUR — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) February 9, 2026

Requisitos para obtener el subsidio

Para mantener el apoyo, se deben cumplir condiciones como:

No tener adeudos de años anteriores

Que el valor del vehículo no supere los $638 mil pesos

En el caso de motocicletas, no exceder los $250 mil pesos

Realizar el pago dentro del plazo

Cumpliendo estos puntos, se evita el pago completo del impuesto.

¿Cómo pagar el refrendo en el Estado de México?

El trámite se realiza de forma digital. Para obtener la línea de captura es necesario:

Ingresar al portal de finanzas estatal

Capturar el número de placas

Generar el formato de pago

Posteriormente, el pago puede hacerse en línea o en bancos, así como en tiendas de autoservicio y establecimientos autorizados.

Última oportunidad tras la prórroga

Aunque en la mayoría de los estados el plazo vence en marzo, en el Estado de México se extendió hasta el 6 de abril, lo que dio algunos días adicionales a los contribuyentes.

Sin embargo, esta prórroga está por concluir, por lo que se trata de la última oportunidad para conservar el subsidio y evitar un gasto mayor en la tenencia vehicular.

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