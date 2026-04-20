Ni Guanajuato ni Querétaro: el estado de México que extiende el periodo de gracia del pago de la tenencia

Hay tiempo hasta el 30 de junio para pagar tenencia vehicular en este estado de México.

Hay tiempo hasta el 30 de junio para pagar tenencia vehicular en este estado de México. | Getty Images

El pago de tenencia vehicular es una obligación que los propietarios deben cumplir dentro de los plazos establecidos por cada estado. En un estado de México, que no es ni Guanajuato ni Querétaro, las autoridades locales definieron un esquema que brinda más tiempo a quienes presentan adeudos.

Quienes no paguen en este periodo, enfrentarán un aumento en el pago, por lo que resulta fundamental atender a esta obligación dentro del tiempo previsto.

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¿Cuál es el estado que da plazo hasta junio para pagar la tenencia vehicular?

El estado que decidió extender el plazo para pagar este impuesto anual es Oaxaca, donde las autoridades locales definieron un esquema que brinda más tiempo a quienes presentan adeudos.

Allí, el gobierno local estableció un período de gracia que se extiende hasta el 30 de junio de 2026, con el objetivo de que los contribuyentes puedan regularizar pagos pendientes de tenencia o cualquier otro trámite vehicular.

Esta medida permite a los conductores ponerse al día sin enfrentar, de inmediato, recargos adicionales. Sin embargo, quienes no aprovechen este plazo deberán afrontar consecuencias.

¿Qué ocurre si no se paga la tenencia dentro de este periodo?

Las personas que incumplan con el pago del trámite vehicular dentro del plazo establecido por el gobierno de Oaxaca se enfrentan a aumentos en el monto a pagar.

Por este motivo, se recomienda a los propietarios revisar su situación fiscal y resolver cualquier atraso en la tenencia dentro de las fechas establecidas para evitar cargos extra.

Para quienes requieran mayor información sobre el estado de sus pagos, pueden contactar a la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, que ha puesto a disposición los siguientes números de atención al cliente:

Teléfono 1: 50 16 995

Teléfono 2: 01 800 310 70 70

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

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