Alerta en Nuevo León: al menos 83 niños presentan altos niveles de plomo en sangre

Se detectó altos niveles de plomo en niños de Nuevo León. | EDGARD GARRIDO/REUTERS

Al menos 83 niños que integran el Centro de Desarrollo Integral (Cendis) de Nuevo León dieron positivo a altas concentraciones de plomo en sangre, según un estudio del Tec de Monterrey confirmado por la Secretaría de Salud estatal.

Otros estudiantes también registraron este metal pesado en sangre, pero en niveles más bajos.

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¿Dónde se concentran los casos de niños con altos niveles de plomo?

La Secretaría de Salud de Nuevo León, en colaboración con TecSalud, del Tec de Monterrey, estudió a mil 239 alumnos para evaluar su estado de salud. El resultado de los análisis arrojó que 329 menores tienen plomo en la sangre, aunque solo 83 de ellos contienen una cantidad alta (con 5 a 37 microgramos por decilitro).

Conforme a lo comunicado, los menores en los que se detectaron altas concentraciones de plomo se encuentran en al menos seis planteles de Cendis:

Cendi 6, en Escobedo: 20 casos.

Cendi 9, en Apodaca: 19 casos.

Cendi 1, en Monterrey: 9 casos.

Cendi 5, en Monterrey: 8 casos.

Cendi 12, en San Nicolás: 7 casos.

Cendi 4: 5 casos.

El resto de Cendis: 3 casos en total.

Tras el análisis, las familias reciben seguimiento con indicaciones. Por su parte, los niños con altos niveles de plomo de Nuevo León se encuentran con cambios en su alimentación y actividad física, y se les evaluará el neurodesarrollo en la UNEME Pediátrica. Sumado a eso, se realizarán pruebas confirmatorias en laboratorios especializados.

Es importante mencionar que hasta el momento se desconoce la fuente de plomo que afecta a los jóvenes.

Derechos Humanos abrió un expediente de queja

Luego de que se conociera la información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León decidió abrir un expediente de queja por las posibles afectaciones a la salud de los niños y el personal de los Cendis.

Considerando que "toda persona tiene el derecho a la salud y al medio ambiente sano“, las autoridades deben garantizar condiciones seguras en entornos escolares, sostuvo la titular de Derechos Humanos, Susana Méndez.

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