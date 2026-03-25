Nuevo León sufre un déficit que podría convertirse en una oportunidad de trabajo para miles de jóvenes

La industria en Nuevo León enfrenta un problema que no es menor: la falta de personal técnico especializado. De acuerdo con datos del sector empresarial, el déficit ya supera las 40 mil vacantes, una cifra que refleja las dificultades para cubrir puestos clave en distintas áreas productivas.

Sin embargo, este escenario no solo representa un reto para las empresas. También abre una posibilidad concreta para miles de jóvenes que buscan integrarse al mercado laboral, especialmente aquellos que optan por formación técnica o carreras vinculadas a la industria.

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Un déficit que impacta a la industria en Nuevo León

El faltante de técnicos en el estado ha sido documentado por organismos industriales, que advierten que más del 80% de las empresas tiene dificultades para encontrar personal capacitado. En muchos casos, las vacantes permanecen abiertas durante semanas, lo que retrasa procesos productivos y limita el crecimiento.

En promedio, cada empresa reporta alrededor de 25 puestos técnicos sin cubrir, una cifra que se ha incrementado en los últimos años. A esto se suma que el tiempo necesario para ocupar estas vacantes puede superar los 60 días, e incluso extenderse más en empresas de menor tamaño, lo que evidencia una presión constante sobre la operación industrial.

Este panorama ha encendido alertas tanto en el sector privado como en el ámbito público. En reuniones recientes entre autoridades laborales federales y representantes de la industria, incluida la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), se ha puesto sobre la mesa la urgencia de reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado.

Este deficit ha ocasionado la apertura de vacantes en áreas como mantenimiento industrial, mecatrónica y automatización.|Imagen Ilustrativa

Uno de los puntos centrales de estas conversaciones ha sido el impulso al Modelo Dual y a la educación técnica, con el objetivo de que los jóvenes desarrollen habilidades prácticas desde su formación y puedan integrarse con mayor rapidez a los sectores productivos.

Una oportunidad laboral en crecimiento

Ante este panorama, especialistas y representantes del sector coinciden en que la falta de técnicos puede traducirse en una ventaja para quienes buscan empleo. Las carreras técnicas y los modelos de educación vinculados directamente con empresas han cobrado relevancia, ya que permiten a los estudiantes incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Entre las áreas con mayor demanda destacan:

Mantenimiento industrial

Mecatrónica

Automatización

Electromecánica

Procesos de manufactura

Estos perfiles no solo tienen alta empleabilidad, también ofrecen ingresos que, en muchos casos, superan el promedio nacional en etapas tempranas. De acuerdo con sitios especializados, un técnico en áreas como mecatrónica o mantenimiento industrial puede ganar en México alrededor de $10,000 a $11,400 pesos mensuales en promedio, aunque el rango puede ir desde los $7,500 hasta más de $17,000 dependiendo de la experiencia.

En el caso de Nuevo León, particularmente en zonas industriales como Monterrey, los sueldos tienden a ser más altos. Un técnico puede percibir entre $9,000 y $16,000 pesos mensuales, e incluso superar los $17,000 en posiciones más especializadas o con mayor experiencia.

Si se da el salto a nivel profesional, como en ingenierías vinculadas a estos sectores, los ingresos también crecen. Un ingeniero en áreas como mecatrónica puede alcanzar sueldos promedio cercanos a los $15,700 pesos mensuales en México, con posibilidades de incrementarse en industrias específicas o con especialización.

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