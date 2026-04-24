Ni Puebla ni Jalisco: Infonavit lleva su Feria de Servicios a este estado con créditos de vivienda

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa acercando sus servicios a distintas regiones del país y ahora será Oaxaca la sede de su próxima Feria de Servicios, un espacio donde las y los trabajadores podrán resolver dudas y avanzar en trámites relacionados con vivienda.
La jornada se realizará los días 24 y 25 de abril, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, en el Centro de Servicio INFONAVIT (CESI), ubicado en la calle Mártires de Tacubaya #400, colonia Santa María Ixcotel, en el municipio de Santa Lucía del Camino. Durante estos días, la atención será directa, gratuita y sin necesidad de intermediarios.
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¿Qué trámites y apoyos podrás encontrar?
Esta feria está pensada tanto para quienes buscan adquirir una vivienda como para quienes ya cuentan con un crédito y necesitan regularizar su situación. Entre los servicios disponibles destacan:
- Información sobre financiamiento para comprar casa o terreno
- Opciones para construir, remodelar o mejorar el hogar mediante esquemas como Mejoravit Solo para Ti
- Alternativas para reestructurar pagos o solicitar prórrogas
- Apoyo para liquidar o cancelar hipotecas sin cargos adicionales
- Revisión del estado de cuenta y orientación personalizada
Además, quienes enfrentan dificultades para pagar su crédito podrán conocer los beneficios del programa INFONAVIT Solución Integral, que contempla desde ajustes en mensualidades hasta reducciones en el saldo o incluso la liquidación del financiamiento en ciertos casos.
¿Quiénes pueden acceder a estos beneficios?
La feria está dirigida a trabajadores afiliados al Infonavit, pero también abre la puerta a quienes aún no tienen crédito. Por ejemplo, personas con al menos seis meses de antigüedad laboral, ingresos de entre uno y dos salarios mínimos y sin financiamiento previo, podrán actualizar sus datos y recibir asesoría para integrarse al Programa de Vivienda para el Bienestar.
Este tipo de iniciativas busca facilitar el acceso a soluciones reales en materia de vivienda, especialmente para quienes desean iniciar su patrimonio o mejorar sus condiciones actuales.
Un espacio para resolver trámites sin complicaciones
Las Ferias de Servicios del Infonavit se han convertido en una alternativa práctica para acercar sus programas a la población. Al concentrar distintos apoyos en un solo lugar, permiten a las personas tomar decisiones informadas y avanzar en sus procesos sin largos tiempos de espera.
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