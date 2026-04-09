Adiós a las placas foráneas en Nuevo León: sin baja oficial no podrás dar de alta tu auto en Monterrey

Los compradores de vehículos con placas de otro estado enfrentan una barrera legal en Nuevo León: sin el documento correcto, el registro es imposible. El ICV (Instituto de Control Vehicular) bloquea automáticamente cualquier trámite incompleto. Y no, no hay forma de esquivar el sistema.

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¿Por qué no puedes dar de alta tu auto en Nuevo León sin la baja oficial?

El ICV funciona como un filtro inteligente: antes de autorizar el alta, revisa todo el historial de la placa en cuestión. Si detecta refrendos no pagados, multas de tránsito o infracciones federales, el proceso se detiene de inmediato.

No importa si la deuda la generó el dueño anterior. El sistema la hereda automáticamente al nuevo comprador, junto con tenencias pendientes del estado de origen del vehículo.

La única salida es liquidar el 100% de los adeudos. Sin excepción. Por eso, antes de firmar cualquier contrato de compraventa, verifica el número de placa directamente en el portal del ICV.

¿Qué necesita el vendedor para entregar las placas en Nuevo León correctamente?

Si vendes tu auto, tramitar la baja de placas no es opcional: es tu obligación legal. Sin ese paso, seguirás vinculado jurídica y fiscalmente al vehículo, aunque ya no sea tuyo.

El trámite requiere únicamente tres elementos: las dos láminas físicas, una identificación oficial vigente y todos los refrendos al corriente. Al concluir, recibes un comprobante de baja que debes entregar al comprador sin falta.

Ese comprobante es el documento clave que habilita el alta en el ICV. Entregar un auto sin él no solo complica al comprador, te expone a responsabilidades por multas, accidentes o cualquier uso posterior del vehículo.