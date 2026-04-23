La Segob abrió convocatoria para llenar vacantes en CDMX y Edomex

La Segob abrió convocatoria para llenar vacantes en CDMX y Edomex | Ximena Ochoa | adn Noticias

Es momento de iniciar mayo con empleo. La Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una convocatoria para llenar vacantes de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia emitió la Convocatoria Pública y Abierta 10/2026, en la cual se puede ver que los puestos tienen salarios que van desde los 14 mil hasta los 96 mil pesos mensuales.

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Vacantes de Segob: puestos y salarios

De acuerdo a la convocatoria, estos son los puestos disponibles:

Director de Generación de Conocimiento

Salario: 96 mil 526 pesos

Licenciatura en Administración, Ciencias Sociales, Contaduría, Criminalística, Educación y Psicología

Cinco años de experiencia

Subdirector de Registro Presupuestal

Salario: 53 mil 692 pesos

Licenciatura en Actuaria, Administración, Ciencias Políticas, Contaduría, Economía, Finanzas e Ingeniería

Cuatro años de experiencia

Jefe de Departamento Técnico de Ahorro de Energía

Salario: 26 mil 5 pesos

Bachillerato terminado o pasantía

Tres años de experiencia

Apoyo Administrativo A (Unidad de Enlace)

Salario: 21 mil 116 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Dos años de experiencia

Enlace Administrativo A (Unidad de Enlace)

Salario: 21 mil 116 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Dos años de experiencia

Monitorista (Unidad de Gobierno)

Salario: 16 mil 59 pesos

Licenciatura o pasantía en Ciencias Políticas, Administración o Ingeniería

Un año de experiencia

Secretaria (Unidad de Gobierno)

Salario: 16 mil 59 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Un año de experiencia

Gestor y Controlador de Servicios General

Salario: 16 mil 59 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Un año de experiencia

Analista en Recopilación y Procesamiento de Información A

Salario: 16 mil 59 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Un año de experiencia

Formador de Galera E

Salario: 14 mil 598 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Dos años de experiencia

Auxiliar Administrativo de la Segob en Edomex

Salario de 14 mil 598 pesos

Bachillerato terminado o pasante

Un años de experiencia

Documentos que se deben de presentar ante la Segob

El registro se realiza a través de la plataforma TrabajaEn, ahí deberás de cargar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Currículum Vitae

Título de licenciatura o certificado de pasante o bachillerato (según sea el caso)

(según sea el caso) CURP

RFC

Fechas clave para postularse ante la Segob

Si te interesa, debes de registrarte y seguir las siguientes fechas:

Registro de aspirante: del 22 de abril al 6 de mayo 2026

Exámenes de conocimientos y evaluaciones: a partir del 11 de mayo de 2026

Revisión de documentos: a partir del 11 de mayo 2026

Entrevistas con el Comité: a partir del 11 de mayo

Resultados: hasta el 14 de julio 2026

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