Es momento de iniciar mayo con empleo. La Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una convocatoria para llenar vacantes de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia emitió la Convocatoria Pública y Abierta 10/2026, en la cual se puede ver que los puestos tienen salarios que van desde los 14 mil hasta los 96 mil pesos mensuales.
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Vacantes de Segob: puestos y salarios
De acuerdo a la convocatoria, estos son los puestos disponibles:
Director de Generación de Conocimiento
- Salario: 96 mil 526 pesos
- Licenciatura en Administración, Ciencias Sociales, Contaduría, Criminalística, Educación y Psicología
- Cinco años de experiencia
Subdirector de Registro Presupuestal
- Salario: 53 mil 692 pesos
- Licenciatura en Actuaria, Administración, Ciencias Políticas, Contaduría, Economía, Finanzas e Ingeniería
- Cuatro años de experiencia
Jefe de Departamento Técnico de Ahorro de Energía
- Salario: 26 mil 5 pesos
- Bachillerato terminado o pasantía
- Tres años de experiencia
Apoyo Administrativo A (Unidad de Enlace)
- Salario: 21 mil 116 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Dos años de experiencia
Enlace Administrativo A (Unidad de Enlace)
- Salario: 21 mil 116 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Dos años de experiencia
Monitorista (Unidad de Gobierno)
- Salario: 16 mil 59 pesos
- Licenciatura o pasantía en Ciencias Políticas, Administración o Ingeniería
- Un año de experiencia
Secretaria (Unidad de Gobierno)
- Salario: 16 mil 59 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Un año de experiencia
Gestor y Controlador de Servicios General
- Salario: 16 mil 59 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Un año de experiencia
Analista en Recopilación y Procesamiento de Información A
- Salario: 16 mil 59 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Un año de experiencia
Formador de Galera E
- Salario: 14 mil 598 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Dos años de experiencia
Auxiliar Administrativo de la Segob en Edomex
- Salario de 14 mil 598 pesos
- Bachillerato terminado o pasante
- Un años de experiencia
Documentos que se deben de presentar ante la Segob
El registro se realiza a través de la plataforma TrabajaEn, ahí deberás de cargar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- Currículum Vitae
- Título de licenciatura o certificado de pasante o bachillerato (según sea el caso)
- CURP
- RFC
Fechas clave para postularse ante la Segob
Si te interesa, debes de registrarte y seguir las siguientes fechas:
- Registro de aspirante: del 22 de abril al 6 de mayo 2026
- Exámenes de conocimientos y evaluaciones: a partir del 11 de mayo de 2026
- Revisión de documentos: a partir del 11 de mayo 2026
- Entrevistas con el Comité: a partir del 11 de mayo
- Resultados: hasta el 14 de julio 2026
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