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Inicia mayo con trabajo: Segob abre vacantes en CDMX y Edomex con salarios de 26 mil pesos

La Secretaría de Gobernación abrió distintas vacantes con salarios que van desde los 14 mil hasta los 26 mil pesos; conoce cómo aplicar a ellos e inicia el nuevo mes con empleo.

La Segob abrió convocatoria para llenar vacantes en CDMX y Edomex | Ximena Ochoa | adn Noticias

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Es momento de iniciar mayo con empleo. La Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una convocatoria para llenar vacantes de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia emitió la Convocatoria Pública y Abierta 10/2026, en la cual se puede ver que los puestos tienen salarios que van desde los 14 mil hasta los 96 mil pesos mensuales.

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Vacantes de Segob: puestos y salarios

De acuerdo a la convocatoria, estos son los puestos disponibles:

Director de Generación de Conocimiento

  • Salario: 96 mil 526 pesos
  • Licenciatura en Administración, Ciencias Sociales, Contaduría, Criminalística, Educación y Psicología
  • Cinco años de experiencia

Subdirector de Registro Presupuestal

  • Salario: 53 mil 692 pesos
  • Licenciatura en Actuaria, Administración, Ciencias Políticas, Contaduría, Economía, Finanzas e Ingeniería
  • Cuatro años de experiencia

Jefe de Departamento Técnico de Ahorro de Energía

  • Salario: 26 mil 5 pesos
  • Bachillerato terminado o pasantía
  • Tres años de experiencia

Apoyo Administrativo A (Unidad de Enlace)

  • Salario: 21 mil 116 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Dos años de experiencia

Enlace Administrativo A (Unidad de Enlace)

  • Salario: 21 mil 116 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Dos años de experiencia

Monitorista (Unidad de Gobierno)

  • Salario: 16 mil 59 pesos
  • Licenciatura o pasantía en Ciencias Políticas, Administración o Ingeniería
  • Un año de experiencia

Secretaria (Unidad de Gobierno)

  • Salario: 16 mil 59 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Un año de experiencia

Gestor y Controlador de Servicios General

  • Salario: 16 mil 59 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Un año de experiencia

Analista en Recopilación y Procesamiento de Información A

  • Salario: 16 mil 59 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Un año de experiencia

Formador de Galera E

  • Salario: 14 mil 598 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Dos años de experiencia

Auxiliar Administrativo de la Segob en Edomex

  • Salario de 14 mil 598 pesos
  • Bachillerato terminado o pasante
  • Un años de experiencia

Documentos que se deben de presentar ante la Segob

El registro se realiza a través de la plataforma TrabajaEn, ahí deberás de cargar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento
  • Currículum Vitae
  • Título de licenciatura o certificado de pasante o bachillerato (según sea el caso)
  • CURP
  • RFC

Fechas clave para postularse ante la Segob

Si te interesa, debes de registrarte y seguir las siguientes fechas:

  • Registro de aspirante: del 22 de abril al 6 de mayo 2026
  • Exámenes de conocimientos y evaluaciones: a partir del 11 de mayo de 2026
  • Revisión de documentos: a partir del 11 de mayo 2026
  • Entrevistas con el Comité: a partir del 11 de mayo
  • Resultados: hasta el 14 de julio 2026

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