Escapada barata en Morelos: el balneario que cuesta menos de 130 pesos y tiene descuento para afiliados del INAPAM

El Balneario Ejidal El Bosque, en Oaxtepec, Morelos, es una de las escapadas más accesibles cerca de la Ciudad de México gracias a su entrada económica y a un descuento especial para afiliados del INAPAM. Este espacio combina naturaleza, áreas recreativas y servicios para pasar el día o incluso el fin de semana sin gastar de más.

Qué puedes encontrar dentro del Balneario Ejidal El Bosque

El balneario ofrece opciones tanto para quien solo quiere nadar unas horas como para quienes prefieren quedarse más tiempo. El entorno natural y la cercanía con la zona arqueológica de Oaxtepec aportan un atractivo adicional que diferencia a este lugar de otros parques acuáticos de la región.

Entre las principales atracciones y servicios destacan:

Albercas y toboganes para todas las edades

Poza Azul de agua natural

Área para acampar

Cabañas con distintas capacidades

Puente colgante y espacios recreativos

Monumentos arqueológicos cercanos

Asadores y vestidores familiares

Además, el recinto permanece abierto todo el año, lo que facilita planificar visitas fuera de temporada alta.

Precios actualizados y descuento para INAPAM

Uno de los mayores atractivos del balneario es su política de precios. La entrada general se mantiene por debajo de muchos complejos turísticos de la zona, y los adultos mayores con credencial INAPAM acceden a una tarifa preferencial.

Los precios vigentes incluyen:

Entrada adulto : 140 pesos

: 140 pesos Entrada niño : 95 pesos

: 95 pesos Entrada en grupo (más de 30 personas) : 90 pesos

: 90 pesos INAPAM : 70 pesos

: 70 pesos Campamento adulto : 180 pesos

: 180 pesos Campamento niño : 130 pesos

: 130 pesos Cabañas desde 600 pesos según capacidad

También existen servicios adicionales como estacionamiento, asadores y vestidores familiares con costo extra.

Cómo llegar al balneario desde Ciudad de México

El Balneario Ejidal El Bosque se ubica en Boulevard Lomas de Cocoyoc s/n, Oaxtepec, Yautepec, Morelos, con acceso por el fraccionamiento Lomas de Cocoyoc.

Para llegar en transporte público desde Ciudad de México, la opción más directa es acudir a la Central de Autobuses del Sur (Taxqueña) y tomar un autobús rumbo a Oaxtepec con líneas como Pullman de Morelos, Cristóbal Colón o Estrella Roja, que salen con frecuencia. Una vez en Oaxtepec, se puede completar el trayecto en taxi.

