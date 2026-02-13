Escapada barata: El pueblo mágico cerca de CDMX con aguas termales que ofrece rebaja a adultos mayores con INAPAM

A poco más de dos horas y media de la CDMX, existe un pueblo mágico que combina descanso, aguas termales y buena comida a precios razonables. Se trata de Tecozautla, un destino que gana protagonismo en temporada de frío gracias a sus balnearios naturales y a los beneficios económicos que ofrece a adultos mayores.

Aguas termales accesibles para relajarse cerca de CDMX

Uno de los puntos más buscados del lugar es el Balneario El Arenal, un complejo termal pensado para el descanso familiar. Sus albercas alcanzan temperaturas cercanas a los 38 °C, ideales para relajar músculos y combatir el frío sin necesidad de viajar largas distancias.

El espacio ofrece servicios que facilitan pasar el día completo:

Albercas termales y zonas de hidromasaje

Área infantil y chapoteadero

Restaurante y tienda básica

Zona de camping y hotel

Espacios amplios para descanso

La entrada general sale 225 pesos por día, pero el atractivo principal está en el descuento para personas mayores con credencial de INAPAM, quienes pagan 130.

Pueblo mágico en Hidalgo: Gastronomía tradicional que completa la escapada

Después del baño termal, el centro del pueblo invita a recorrer calles tranquilas y fondas locales donde la cocina regional toma protagonismo. La oferta gira en torno a recetas típicas del Valle del Mezquital, preparadas con técnicas tradicionales que conservan sabores intensos.

