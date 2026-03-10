Profeco pone el ojo en las tortillas; aclara si habrá multas a tienditas por venderlas en hieleras

La venta de tortillas en hieleras encendió las alertas en miles de tienditas y pequeños comercios en México, luego de que circulara información sobre supuestas multas millonarias de la Profeco por esta práctica.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) salió a aclarar la situación y explicó si realmente puede sancionar a quienes vendan tortillas de maíz de esta forma. Te contamos los detalles.

Profeco responde si multará a tienditas por vender tortillas en hieleras

En los últimos días, en redes sociales y algunos medios se difundió que los negocios que comercializan tortillas en hieleras o las transportan en motocicleta podrían enfrentar fuertes multas de hasta 4 millones de pesos. La noticia generó preocupación entre comerciantes y consumidores, ya que se trata de una práctica común en muchas colonias del país.

Sin embargo, la Profeco explicó que su función principal es proteger los derechos de los consumidores, por lo que se enfoca en vigilar aspectos comerciales como precios, publicidad o el peso correcto de los productos.

Profeco aclaró que no tiene facultades para multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, ya que estas atribuciones corresponden a otras autoridades.



Esto significa que la Profeco no puede multar a las tienditas o tortillerías por vender tortillas en hieleras, ya que los temas relacionados con higiene o manejo de alimentos corresponden a autoridades sanitarias.

Lo que sí supervisa la dependencia dentro del sector de la masa y la tortilla incluye:

Que el precio por kilo de tortilla esté visible al público

Que las básculas estén calibradas correctamente para garantizar “kilos de a kilo”

El monitoreo de precios a través del programa “Quién es Quién en los Precios”

Estas acciones forman parte del llamado Acuerdo Maíz-Tortilla, mediante el cual se revisan más de 600 tortillerías en el país para evitar abusos contra los consumidores.

¿Es malo comer tortillas que se venden en hielera?

Las Normas Oficiales Mexicanas, como la NOM-187, establecen criterios sobre la elaboración, conservación y comercialización de tortillas de maíz. Estas reglas buscan asegurar que el producto mantenga condiciones adecuadas de higiene y calidad para el consumidor.

Por ello, cuando se detectan irregularidades sanitarias, la autoridad competente suele ser la Secretaría de Salud o la Cofepris, no la Profeco.

Por su parte, la Profeco recomienda comprar tortillas frescas, ya que este tipo de almacenamiento puede no garantizar condiciones adecuadas de higiene o conservación.

