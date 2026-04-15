"La tortilla no solamente se hace de maíz", afirma Homero López García al explicar el ajuste de hasta 2 pesos que se prevé para las próximas semanas.

"La tortilla no solamente se hace de maíz", afirma Homero López García al explicar el ajuste de hasta 2 pesos que se prevé para las próximas semanas. | Profeco

El precio de la tortilla podría subir en las próximas semanas y eso no es un dato menor: es un golpe directo al bolsillo de millones de familias mexicanas que la consumen todos los días.

Desde los tacos de la esquina hasta la comida en casa, este alimento básico está presente en casi cada mesa. Por eso, cualquier ajuste, incluso de unos cuantos centavos, termina sintiéndose en la vida diaria.

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¿Por qué subiría el precio de la tortilla si el maíz está barato?

Aunque podría pensarse que todo depende del maíz, la realidad es más compleja. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, explicó a Carlos Mota en adn Noticias que hacer tortillas implica muchos más costos.

El gas para cocer el nixtamal, la gasolina para transportar insumos, el papel para envolverlas e incluso el mantenimiento de las máquinas han subido de precio en los últimos años.

De hecho, estos gastos han aumentado alrededor de 16% en tres años, mientras que el precio de la tortilla se ha mantenido prácticamente sin cambios. Esto ha generado presión en los productores, quienes han absorbido los costos.

“El precio del maíz lo tenemos barato, pero no solamente la tortilla se hace de maíz”, explicó.

¿De cuánto sería el aumento y a quién afectará más?

Actualmente, el kilo de tortilla cuesta alrededor de 22 pesos en la zona centro del país -especialmente en la Ciudad de México (CDMX)-, pero en otras regiones puede llegar hasta los 30 pesos o más.

El posible aumento sería de entre 50 centavos y hasta 2 pesos por kilo; sin embargo, no será igual en todos lados.

Por ejemplo, en la capital el impacto podría ser menor porque muchas tortillerías usan maíz nixtamalizado; en cambio, en lugares donde se depende más de harina industrial, el ajuste podría ser mayor.

“450 o 500 pesos para nosotros representa 25 centavos (por kilo), no es algo que nos afecte mucho”, refirió al cuestionarle cuánto podría aumentar el precio de este alimento.

El problema que pocos ven: la competencia desleal

Más allá de los costos, hay otro factor que complica el panorama: negocios que operan sin cumplir reglas.

Esto les permite vender más barato, pero pone en desventaja a quienes sí pagan impuestos y cumplen normas. Para el sector, esto termina afectando el precio final y la estabilidad del mercado.

¿Por qué importa tanto este aumento?

A diferencia de otros productos, la tortilla no es un lujo, es parte esencial de la dieta diaria en México.

Por eso, cuando sube su precio, no solo afecta un gasto más: impacta directamente en la alimentación de las familias.

Y aunque el aumento aún no es generalizado, la advertencia ya está sobre la mesa: la tortilla podría dejar de costar lo mismo muy pronto.

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