Es oficial en Puebla: estas son las fechas para registrarse a la credencial del Servicio Universal de Salud

La Credencial del Servicio Universal de Salud ya se puede tramitar en Puebla.

La Credencial del Servicio Universal de Salud ya se puede tramitar en Puebla. | Gobierno de México + Canva

Comenzó el programa de credencialización al Servicio Universal de Salud en Puebla. La primera etapa está dedicada a personas mayores, que deben acercarse a los módulos con la documentación requerida para iniciar el trámite.

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Cuáles son las fechas para registrarse a la credencial del Servicio Universal de Salud

La primera etapa de credencialización al servicio universal de salud tendrá lugar entre el 13 y el 30 de abril de 2026 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, con fechas específicas por orden alfabético según la primera letra del apellido.

Esta primera etapa está dirigida a habitantes de Puebla mayores de 85 años, de acuerdo a lo que comunicó el delegado de Bienestar federal en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues.

Las fechas para realizar el registro por apellido, son:

A, B : Lunes 13 y 27

: Lunes 13 y 27 C : Martes 14 y 28

: Martes 14 y 28 D, E, F : Miércoles 15 y 29

: Miércoles 15 y 29 G : Jueves 16 y 30

: Jueves 16 y 30 H, I, J, K, L : Viernes 17

: Viernes 17 Rezagados A-L : Sábado 18

: Sábado 18 M : Lunes 20

: Lunes 20 N, Ñ, O, P, Q : Martes 21

: Martes 21 R : Miércoles 22

: Miércoles 22 S, T, U : Jueves 23

: Jueves 23 V, W, X, Y, Z : Viernes 24

: Viernes 24 Rezagados M-Z: Sábado 25

Qué documentación se debe presentar para iniciar el trámite

Este grupo de personas debe acudir a los módulos con documentación básica para comenzar el trámite en Puebla. Entre los requisitos se encuentran:

Identificación oficial con fotografía (Pasaporte, INE, cédula, INAPAM, cartilla, etc.)

oficial con fotografía (Pasaporte, INE, cédula, INAPAM, cartilla, etc.) Acta de nacimiento

CURP certificada

certificada Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses (luz, agua, predial, etcétera)

con vigencia no mayor a seis meses (luz, agua, predial, etcétera) Teléfono de contacto

¿Quiénes deben tramitar la credencial?

Si bien la primera etapa será para los mayores de 85 años, Abdala Dartigues aclaró que el programa se ampliará al resto del estado y habrá una apertura progresiva en los 217 municipios de Puebla. “La idea es que todos la tramitemos, es para todos, absolutamente para todos”, subrayó el funcionario.

Conforme a lo comunicado, el trámite será obligatorio incluso para quienes ya tienen algún tipo de derechohabiencia en Puebla. El objetivo es sustituir al carnet médico tradicional permitiendo que los usuarios accedan a servicios de salud en diferentes instituciones públicas sin importar si es derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, es decir, eliminar barreras de acceso a la salud.

En otras palabras, con esta estrategia buscan avanzar hacia un esquema de atención universal, de manera que la cobertura médica no dependa de la afiliación institucional y se enfoque en garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

La meta final es que este modelo se consolide en 2027 y el sistema permita a todos los ciudadanos acceder a servicios médicos en cualquier institución pública del país.

Sumado a eso, se espera que la credencial también sirva como método de identificación oficial, más allá de su utilidad en el ámbito médico.

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