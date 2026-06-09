Es oficial en Sonora: anuncian medida que impactará en los productores del estado

La Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementaron un plan de reconversión productiva y modernización hidroagrícola en el sur de Sonora para sustituir la siembra tradicional de trigo por cultivos de bajo consumo de agua. La medida altera las actividades de los agricultores de los valles del Yaqui y Mayo ante las sequías recurrentes.

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¿Cuáles son los cultivos elegidos para la reconversión productiva en Sonora?

La sustitución de granos tradicionales avanza en el sur de Sonora debido a la baja en el almacenamiento de las presas locales. Las modificaciones operativas buscan establecer plantas con mayor resistencia al clima extremo y mitigar la escasez de agua en las parcelas.

Los terrenos agrícolas destinados al cambio de siembras contemplan el siguiente balance de superficie:

Establecimiento de cártamo: 31 mil 340 hectáreas para consolidar la variedad con mayor presencia en el suelo sonorense durante el ciclo actual.

31 mil 340 hectáreas para consolidar la variedad con mayor presencia en el suelo sonorense durante el ciclo actual. Validación de canola: 658 hectáreas en fase de comprobación técnica para medir su adaptabilidad en la región.

658 hectáreas en fase de comprobación técnica para medir su adaptabilidad en la región. Despliegue de girasol: 313 hectáreas destinadas a la diversificación de oleaginosas para la industria de alimentos.

Sonora Conagua El Gobierno de México entregó 900 títulos de concesión de agua a usuarios de Sonora. (X @conagua_mx)

¿Qué obras de infraestructura civil se ejecutan en el Distrito de Riego 038 Río Mayo?

Los trabajos de la Conagua se concentran en optimizar la conducción del agua para aminorar las pérdidas por filtración en los canales principales. Las modificaciones físicas alteran los calendarios de riego regulares y persiguen un ahorro de hasta el 60 % del recurso en el campo.

Las intervenciones de ingeniería hidroagrícola para el control del caudal abarcan los siguientes acciones:

Revestimiento de redes de distribución: impermeabilización de los canales mayores y menores del distrito para evitar fugas en el subsuelo.

impermeabilización de los canales mayores y menores del distrito para evitar fugas en el subsuelo. Rehabilitación de pozos profundos: recuperación operativa de la infraestructura de bombeo para complementar el abasto de agua.

recuperación operativa de la infraestructura de bombeo para complementar el abasto de agua. Instalación de centros de monitoreo: implementación de sistemas de control digitalizado para evaluar la eficiencia en el reparto del volumen disponible.

La modernización técnica de este sector hídrico requirió un presupuesto federal superior a los 2 mil 350 millones de pesos, inversión que se complementa con apoyos específicos por 77.6 millones de pesos destinados a mitigar los riesgos financieros de 655 productores durante el ciclo Otoño-Invierno.

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