Infonavit entrega 26 viviendas del Bienestar en esta zona de Colima y confirma cuándo finalizarán el 100% de los hogares

Se prevé la entrega de más de 10 mil casas a habitantes de municipios como Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Colima.

Se prevé la entrega de más de 10 mil casas a habitantes de municipios como Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Colima. | Thomas M Barwick INC

El programa de vivienda en Colima sumó una nueva entrega en uno de los municipios clave del estado. En esta ocasión, el Infonavit concretó la asignación de 26 casas a familias beneficiarias.

Las viviendas se encuentran en el fraccionamiento Rinconada, en Villa de Álvarez, y forman parte de una estrategia que busca ampliar el acceso a vivienda para personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, buscando la entrega total de las viviendas previstas antes de terminar el año.

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¿Dónde se entregaron las viviendas del Bienestar en Colima?

Las casas forman parte del programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa federal enfocada en facilitar el acceso a vivienda a trabajadores con menores ingresos.

Esta entrega es la segunda que se realiza en la entidad y se suma a otras acciones similares a nivel nacional. El desarrollo donde se ubican estas viviendas es parte de un plan más amplio que contempla nuevas construcciones en distintos puntos del estado.

¿Cuántas viviendas se construirán en Colima?

El proyecto en la entidad contempla una meta de más de 13 mil viviendas durante el actual periodo, distribuidas en municipios como:

Villa de Álvarez

Coquimatlán

Manzanillo

Tecomán

Colima

De ese total, más de 3 mil viviendas ya se encuentran en proceso de construcción, lo que representa un avance importante dentro del plan estatal.

¿Cuándo estarán listas todas las viviendas?

En los próximos meses se prevé que se contrate la mayor parte de las obras restantes, lo que permitirá acelerar el avance del proyecto.

La estimación es que hacia finales de este mismo año se alcance el 100% de las viviendas proyectadas para Colima dentro de esta etapa, lo que marcaría un avance importante del programa en la entidad.

Otros apoyos vinculados a vivienda en Colima

Además de la construcción de nuevas casas, también se han implementado medidas para mejorar la situación de quienes ya cuentan con un crédito.

Entre ellas destaca la reestructuración de financiamientos considerados difíciles de pagar, de los cuales más de 50 mil corresponden a familias en Colima. Esto ha permitido reducir montos, tasas o mensualidades, facilitando el cumplimiento de sus pagos.

A la par, se ha avanzado en la liberación de hipotecas, con más de 16 mil documentos entregados, lo que brinda mayor certeza jurídica sobre las propiedades.

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