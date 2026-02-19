Tiene alberca tipo playa y descuento para adultos mayores: El parque acuático de Colima que sorprende a todos

Si buscas un plan familiar y económico en Colima, existe un parque acuático que llama la atención por su alberca tipo playa, sus toboganes y un descuento especial para adultos mayores. Se trata de un espacio pensado para todas las edades, donde tanto niños como adultos encuentran opciones para divertirse sin que el presupuesto se dispare.

Un parque acuático en Colima pensado para toda la familia

Este parque acuático destaca por su enfoque familiar. La alberca tipo playa permite una entrada gradual al agua, lo que ofrece mayor comodidad para niños pequeños y personas mayores. A esto se suman varios toboganes que aportan un toque de adrenalina, junto con una zona infantil diseñada para que los más pequeños jueguen con seguridad.

Las instalaciones incluyen servicios básicos que facilitan la estancia durante varias horas. El visitante cuenta con mobiliario, baños, vestidores y estacionamiento. También existe oferta de alimentos dentro del recinto, aunque se permite ingresar comida propia, algo que muchas familias agradecen.

Entre lo que incluye la entrada se encuentra:

Acceso a albercas recreativas

Uso de toboganes

Zona infantil

Mobiliario básico

Baños y vestidores

Estacionamiento

Precios accesibles y descuento para adultos mayores

La entrada general cuesta 100 pesos. Los niños de menor estatura o edad pagan 50, y los adultos mayores con credencial INAPAM reciben un descuento del 20%.

El parque abre todos los días de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, un horario que permite planear visitas relajadas sin prisas.

La dirección exacta es: Carretera Colima–Manzanillo, kilómetro 10, colonia Las Golondrinas, Colima, México.

