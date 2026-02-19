Tiene alberca tipo playa y descuento para adultos mayores: El parque acuático de Colima que sorprende a todos
Un parque acuático económico que combina toboganes, albercas y beneficios para adultos mayores en uno de los parques acuáticos más accesibles del estado.
Si buscas un plan familiar y económico en Colima, existe un parque acuático que llama la atención por su alberca tipo playa, sus toboganes y un descuento especial para adultos mayores. Se trata de un espacio pensado para todas las edades, donde tanto niños como adultos encuentran opciones para divertirse sin que el presupuesto se dispare.
Un parque acuático en Colima pensado para toda la familia
Este parque acuático destaca por su enfoque familiar. La alberca tipo playa permite una entrada gradual al agua, lo que ofrece mayor comodidad para niños pequeños y personas mayores. A esto se suman varios toboganes que aportan un toque de adrenalina, junto con una zona infantil diseñada para que los más pequeños jueguen con seguridad.
Las instalaciones incluyen servicios básicos que facilitan la estancia durante varias horas. El visitante cuenta con mobiliario, baños, vestidores y estacionamiento. También existe oferta de alimentos dentro del recinto, aunque se permite ingresar comida propia, algo que muchas familias agradecen.
Entre lo que incluye la entrada se encuentra:
- Acceso a albercas recreativas
- Uso de toboganes
- Zona infantil
- Mobiliario básico
- Baños y vestidores
- Estacionamiento
Precios accesibles y descuento para adultos mayores
La entrada general cuesta 100 pesos. Los niños de menor estatura o edad pagan 50, y los adultos mayores con credencial INAPAM reciben un descuento del 20%.
El parque abre todos los días de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, un horario que permite planear visitas relajadas sin prisas.
La dirección exacta es: Carretera Colima–Manzanillo, kilómetro 10, colonia Las Golondrinas, Colima, México.
