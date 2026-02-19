Semar intercepta sumergible con 4 toneladas de cocaína frente a Manzanillo, Colima

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, aseguró un semisumergible que transportaba alrededor de cuatro toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Manzanillo, Colima, este jueves 19 de febrer.

En el operativo fueron detenidas tres personas y se decomisaron 179 bultos con la droga, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así fue asegurado el semisumergible

El aseguramiento ocurrió como parte de las labores de vigilancia permanente en aguas nacionales.

De acuerdo con las autoridades, la embarcación de bajo perfil —conocida como LPV o semisumergible— fue localizada a más de 250 millas náuticas, unos 463 kilómetros, al sur-suroeste del puerto de Manzanillo.

¿Cómo fue el decomiso de droga en Manzanillo?

La operación marítima fue encabezada por la Guardia Costera de la Marina y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la SSPC.

Caen integrantes del cártel Chiapas-Guatemala

Para interceptar la embarcación se desplegó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras. Tras marcarle el alto, los elementos navales aseguraron el semisumergible y detuvieron a sus tres tripulantes, a quienes se les leyeron sus derechos conforme al protocolo.

Las autoridades señalaron que el peso exacto de la droga será determinado por el Ministerio Público una vez que la embarcación arribe a puerto y se realicen los peritajes correspondientes.

Golpe al narcotráfico: casi 10 toneladas aseguradas en una semana

En un mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch destacó que, tan sólo en la última semana, las operaciones marítimas han permitido el aseguramiento de cerca de 10 toneladas de cocaína en distintas acciones.

Camuflada entre ramas y con sellos; decomisaron avioneta con media tonelada de cocaína en Oaxaca Omar García Harfuch confirmó el decomiso de más de 500 kilos de cocaína en Oaxaca tras una intensa persecución aérea y despliegue terrestre. 18 febrero, 2026

El funcionario subrayó que estos decomisos representan una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y reducir el flujo de recursos ilícitos.

En un comunicado conjunto, la SSPC detalló que la acción contó con intercambio de información de inteligencia del Comando Norte y de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Sur (JIATF-South) de Estados Unidos, lo que permitió ubicar la ruta del semisumergible en altamar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.