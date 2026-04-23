Giro radical en Puebla: proponen reforma que garantizará presencia de bomberos en todos los municipios

Bombero rescata a un perro tras una explosión en Puebla. | Secretaría de Educación Pública

Una nueva iniciativa legislativa busca reformar la Ley Estatal de Protección Civil con el objetivo de garantizar la atención de emergencias por parte de bomberos en todo el territorio de Puebla.

La medida fue propuesta por la diputada Delfina Pozos Vergara, quien sugirió crear un Sistema Regional de Atención a Emergencias y Servicio de Bomberos que pueda atender de manera ágil a los ciudadanos locales considerando que el estado enfrenta riesgos geográficos y climáticos significativos, tales como inundaciones, deslaves o incendios, que requieren una respuesta organizada.

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Qué propone la iniciativa presentada en el Congreso de Puebla

Tal como se lee en el proyecto, el objetivo es organizar y coordinar los esfuerzos existentes mediante un modelo regional basado en criterios técnicos como niveles de riesgo, tiempos de respuesta y coordinación entre municipios y el Estado.

Según comunicó el Congreso del Estado de Puebla, la reforma busca:

Establecer regiones operativas obligatorias.

Definir estaciones estratégicas de atención donde realmente se necesitan.

Fijar estándares claros de tiempo de respuesta.

Fortalecer la coordinación entre municipios y el gobierno estatal.

La diputada @DelfinaPozosV propuso desde el #CongresoDePuebla crear un Sistema Regional de Atención a Emergencias y Bomberos para garantizar cobertura en el estado 🚒.#LXIILegislatura https://t.co/WxkBonJi78 — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) April 15, 2026

¿Qué cambiará en caso de aprobarse el proyecto?

Actualmente, la atención de emergencias en Puebla depende de cada municipio, por lo que la capacidad de respuesta es desigual según la zona. Por este motivo, el proyecto propuesto por Pozos Vergara promete fortalecer la capacidad de respuesta y promover la coordinación.

Asimismo, la legisladora subrayó que, a pesar de los cambios previstos, su propuesta no busca crear más burocracia, sino ordenar el sistema actual y respetar la autonomía municipal.

La autora de la iniciativa agregó que la medida pretende atender a las emergencias de manera ágil, considerando que en esos casos los minutos son clave. “Esta es una iniciativa preventiva, no reactiva. No espera a que ocurra la tragedia, construye capacidad para evitarla o responder a tiempo”, insistió.

Según la diputada, de aprobarse el proyecto, Puebla se convertiría en el primer estado mexicano en establecer un sistema regional obligatorio de cobertura de emergencias basado en riesgos.

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