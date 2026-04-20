Esto pasa si no sacas la CURP Biométrica en 2026. | Getty Images

La CURP Biométrica ya es una realidad en México desde febrero de 2026 y, aunque su implementación ha generado dudas, lo cierto es que este documento apunta a convertirse en clave para múltiples trámites oficiales.

Por esta razón, es normal que los mexicanos se estén preguntando si, ¿hay una fecha límite para obtenerla y qué pasa si no la sacas? En adn Noticias, te explicamos lo que se sabe hasta ahora.

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¿Es obligatorio sacar la CURP Biométrica en 2026?

Por ahora, la CURP Biométrica no es obligatoria de forma inmediata para toda la población en 2026. Hasta el momento, las autoridades han señalado que su implementación será gradual, lo que significa que convivirá con la CURP certificada tradicional durante un periodo de transición.

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Sin embargo, el documento sí perfila como un requisito indispensable en el corto plazo, especialmente para trámites gubernamentales, programas sociales, servicios de salud, inscripciones escolares y procesos de identificación oficial. El objetivo es fortalecer la seguridad de datos mediante el uso de datos biométricos como huellas digitales, iris o reconocimiento facial.

Aunque no existe una fecha límite oficial confirmada para que todos los mexicanos la tramiten, especialistas advierten que su adopción será progresiva y eventualmente necesaria.

¿Qué pasa si no saco mi CURP biométrica en 2026?

No tramitar la CURP Biométrica en esta etapa no implica sanciones directas, pero sí podría traer complicaciones prácticas en tu día a día. Entre las principales consecuencias están:

Dificultades para acceder a programas sociales o apoyos gubernamentales.

o Problemas en trámites oficiales donde se requiera verificación de identidad más estricta.

donde se requiera verificación de identidad más estricta. Posibles retrasos en servicios de salud , educación o registros administrativos.

, educación o registros administrativos. Limitaciones en procesos digitales que busquen mayor seguridad.

En pocas palabras, no tenerla podría no ser un problema hoy, pero sí volverse un obstáculo en los próximos meses conforme su uso se vuelva más común.

¿En dónde se puede tramitar la CURP biométrica en la CDMX?

En la Ciudad de México, el trámite de la CURP Biométrica se está habilitando de forma paulatina en módulos del Registro Civil y oficinas gubernamentales autorizadas. Sin embargo, seguro puedes realizar el trámite en las oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo).

Para obtenerla, es necesario sacar una cita en línea y acudir en la fecha y horario establecidos. Además, es importante preparar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP certificada

Acta de nacimiento original o copia certificada

original o copia certificada Correo electrónico

El trámite es presencial y el proceso tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuándo es la fecha límite para sacar la CURP biométrica?

Hasta abril de 2026, no hay una fecha límite oficial establecida para tramitar la CURP Biométrica. No obstante, es importante considerar un tiempo para realizar el trámite, ya que su uso se irá extendiendo hasta convertirse en un documento clave para la vida cotidiana en México.

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