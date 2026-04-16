Adiós al costo de grúa y corralón en Puebla: proponen iniciativa para que estas personas ya no tengan que pagarlo

La propuesta aún deberá ser discutida antes de su posible aprobación. | Imagen Ilustrativa generada con IA

Las víctimas de robo de vehículo podrían dejar de pagar los costos de grúa y corralón al momento de recuperar sus unidades. De acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso de Puebla, se busca eliminar estos cobros, que actualmente deben cubrir incluso después de haber sido afectados por el delito.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta impulsa esta propuesta con el objetivo de evitar que las personas enfrenten una carga económica adicional tras recuperar sus vehículos.

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¿Quiénes dejarían de pagar grúa y corralón en Puebla?

La iniciativa está dirigida a personas cuyos vehículos hayan sido robados y posteriormente recuperados por las autoridades.

En estos casos, y una vez que se acredite la propiedad con documentos oficiales, se plantea que la Fiscalía General del Estado de Puebla entregue la unidad sin cobrar los gastos generados por su traslado y resguardo.

¿Qué propone la iniciativa?

El proyecto contempla una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para establecer que, tratándose de vehículos robados, las víctimas queden exentas de pagar:

Maniobras de arrastre

Servicios de grúa

Costos de almacenaje en corralones

coche-corralon-cdmx.jpg De acuerdo con el legislador, esta propuesta surge por las quejas ciudadanas por los largos los tiempos de recuperación de los vehículos. (Getty Images)

¿Por qué buscan eliminar estos cobros?

De acuerdo con el legislador, esta propuesta surge a partir de quejas ciudadanas relacionadas con los tiempos de recuperación de los vehículos y los costos acumulados durante ese proceso.

La propuesta fue presentada en el Congreso local en conjunto con el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, y deberá ser discutida antes de su posible aprobación.

¿Cuánto cuesta recuperar un auto robado en Puebla?

Actualmente, recuperar un vehículo robado en Puebla puede representar un gasto considerable para las víctimas. Aunque las tarifas varían, el arrastre con grúa puede costar entre $1,500 y $3,500 pesos, mientras que el ingreso al corralón ronda entre $500 y $1,000 pesos.

A esto se suma el cobro por almacenaje, que puede ir de $100 a $250 pesos diarios, por lo que si la unidad permanece varios días en resguardo, el monto total puede superar fácilmente los $10,000 pesos.

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