El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció una inversión superior a los 6 mil mdp en la obra del Cablebús de Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció una inversión superior a los 6 mil mdp en la obra del Cablebús de Puebla. | X: @MICablebusCDMX

Los gobiernos de Morena parecen no entender de los malos proyectos, pues no conformes con el elefante blanco que generaron con el Tren Maya, el gobernador de Puebla anunció la obra del Cablebús que tardaría hasta 436 años en recuperar la inversión de 6 mil 965 millones de pesos tomando en cuenta los datos oficiales disponibles.

Fue el gobernador morenista Alejandro Armenta Mier quien presentó los “estudios” maquillados sin el aval de ninguna organización, dependencia del funcionamiento, sus implicaciones ni mucho menos análisis especializados de universidades, lo cual volvió a poner sobre la mesa la polémica de casos de corrupción en el oficialismo.

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¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse la inversión del Cablebús de Puebla?

De acuerdo con Rafael Micalco, diputado de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Puebla, la información presentada es de “dudosa procedencia”, pues destacó que solo el gobernador morenista y sus aliados conocen a profundidad lo presentado.

Con lo mencionado por la oposición quedó aún más en evidencia el desperdicio de dinero en obras faraónicas y poco útiles para la población, lo cual deriva en pérdidas de miles de millones de pesos, tal y como podría ser el Cablebús de Puebla al tomar en cuenta los siguientes números:

Costo por viaje rondaría los 12 pesos por usuario

Se obtendrían 30 mil pesos por hora en el supuesto de que llegue al tope de capacidad el Cablebús (2 mil 500 personas por hora)

Ganancias diarias de solo 360 mil pesos por 12 horas de servicio

Costo del mantenimiento anual de 105 millones de pesos

Ganancias anuales 120 millones 960 pesos, menos los gastos operativos del mantenimiento, deja un rendimiento de solo 15 millones 960 mil pesos aproximados

Cablebús de Puebla “no será viable” como el Tren Maya

Al tomar en cuenta los números antes mencionados, hace sentido que la obra completa del Cablebús de Puebla termine de recuperar la inversión 6 mil 965 millones de pesos en un total de 436 años, esto sin considerar un posible sobrecosto en la construcción de la ruta de transporte público como ocurrió con el Tren Maya, el cual costó más del 200% del monto inicial presentado por el Gobierno de Morena.

“Va a transportar menos personas, va a ser subsidiado de mayor forma y será un proyecto que no será viable, como lo es el Tren Maya”, mencionó el panista Rafael Micalco.

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