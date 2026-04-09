Licencia de funcionamiento en Querétaro: esta es la multa por no tramitarla

Contar con una licencia de funcionamiento en Querétaro ya no es opcional. Y es que de acuerdo con la normativa municipal, cualquier negocio que realice actividades comerciales, industriales o de servicios debe tramitar este permiso para poder operar de manera legal.

Las mismas autoridades municipales han advertido que los establecimientos que operen sin licencia pueden recibir multas que van desde las 21 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, más de $7,000 pesos dependiendo del tipo de incumplimiento.

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¿Qué pasa si no tienes licencia de funcionamiento?

Según autoridades municipales, aunque el mínimo de la sanción parte de las 21 UMAs, las multas pueden escalar hasta las 49 UMAs, lo que equivale aproximadamente a más de $13 mil pesos.

El monto final depende de distintos factores como el giro del negocio, el nivel de riesgo de la actividad y si existe reincidencia. En algunos casos, los establecimientos con actividades reguladas, como la venta de alcohol, pueden enfrentar sanciones más altas o revisiones más estrictas.

Además de la sanción económica, los negocios que no cuenten con este documento pueden enfrentar otras consecuencias como la clausura temporal o incluso definitiva del establecimiento, así como sanciones administrativas adicionales.

¿Quiénes deben tramitarla?

Según lo establecido, toda persona física o moral que opere un negocio en Querétaro debe contar con una licencia vigente. Este trámite es emitido por el municipio y tiene una vigencia anual, por lo que también debe renovarse para evitar sanciones.

Los establecimientos con actividades reguladas, como la venta de alcohol, pueden enfrentar sanciones más altas.|Imagen Ilustrativa

¿Qué es la licencia de funcionamiento?

La licencia de funcionamiento es un permiso emitido por el gobierno municipal que autoriza a un negocio a operar dentro de la legalidad. Este documento certifica que el establecimiento cumple con requisitos básicos como el uso de suelo permitido, medidas de seguridad y normativas locales.

Además, funciona como un mecanismo de control para las autoridades, ya que permite verificar que las actividades comerciales se desarrollen conforme a la ley y sin representar riesgos para la comunidad.

¿Cómo tramitar la licencia de funcionamiento en Querétaro?

El trámite se realiza ante el municipio y puede variar ligeramente según el tipo de negocio, pero en general se necesitan estos documentos:

Última Licencia Municipal de Funcionamiento

Identificación oficial vigente del tramitante (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o documento migratorio)

Documento que acredite la representación legal, en caso de personas morales

Visto Bueno de Protección Civil:

Riesgo bajo y medio: Visto Bueno 2024 y carta compromiso para tramitar el de 2025 Riesgo alto: Visto Bueno 2025

Comprobación del cumplimiento de condiciones establecidas en la licencia anterior

Acreditar el pago del impuesto predial correspondiente (validado en sistema municipal)

Cumplir con otros requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable

Es importante considerar que este permiso tiene una vigencia anual, por lo que debe renovarse para evitar sanciones.

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