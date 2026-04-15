Multarán con hasta $35 mil pesos a viviendas y negocios que excedan niveles de ruido en Cuautla

Las sanciones por ruido excesivo se originan a partir de una denuncia ciudadana.

Las sanciones por ruido excesivo se originan a partir de una denuncia ciudadana.

El municipio de Cuautla, en Morelos, endureció las medidas contra el ruido excesivo y aplicará multas de hasta $35,000 pesos a quienes no respeten los límites permitidos, ya sea en viviendas o establecimientos comerciales. La decisión responde al aumento de reportes ciudadanos por música a alto volumen, especialmente durante la noche y madrugada.

De acuerdo con autoridades de Protección Ambiental, las quejas más frecuentes están relacionadas con reuniones y fiestas que se prolongan por horas, afectando el descanso de vecinos.

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¿De cuánto son las multas por ruido en Cuautla?

Las sanciones económicas por contaminación acústica oscilan entre los $17,000 y los $35,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y si existe reincidencia.

El director de Protección Ambiental de Cuautla, Cristóforo Arroyo Vargas, advirtió que el municipio ya actúa ante estos casos y puede sancionar a quienes ignoren los llamados de atención. Señaló que cuando el ruido persiste durante la noche y afecta a terceros, se procede conforme a la normativa vigente.

vecino ruidoso CDMX multa En caso de que los responsables no atiendan el llamado de las autoridades para reducir el ruido, se procederá con la aplicación de la multa (Getty Images)

Así se aplican las sanciones por ruido excesivo

El procedimiento para sancionar el ruido excesivo en Cuautla sigue estos pasos:

Se realiza una denuncia ciudadana por parte de vecinos afectados

por parte de vecinos afectados Autoridades acuden al lugar para verificar los niveles de ruido

Si se confirma la irregularidad, se emite una notificación preventiva

En caso de no atender el llamado o reincidir, se procede con la aplicación de la multa

Este proceso aplica por igual tanto a viviendas particulares como a negocios.

¿Cuáles son los niveles de ruido permitidos?

Las sanciones están respaldadas por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que regula los niveles máximos de ruido en zonas habitacionales.

De acuerdo con esta norma:

El límite durante el día es de 55 decibeles

Por la noche no debe superar los 50 decibeles

Superar estos niveles de manera constante puede derivar en sanciones por parte de la autoridad municipal.

¿Cómo denunciar ruido excesivo en Cuautla?

Las autoridades señalaron que la participación ciudadana es fundamental para atender estos casos. Las personas afectadas pueden reportar directamente ante la Dirección de Protección Ambiental del municipio de Morelos.

Para ello, se recomienda proporcionar datos como la ubicación del lugar y, en la medida de lo posible, la identificación del responsable, lo que facilita la intervención de las autoridades.

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