Última oportunidad y adiós a la convocatoria para músicos en Guanajuato: fecha límite de abril y documentos para participar

Guanajuato se prepara para hacer sonar sus escenarios más icónicos, pero el tiempo para formar parte de la cartelera oficial se agota. La Secretaría de Cultura del estado mantiene abierta la invitación para la Temporada de Música 2026, un programa que busca impulsar la circulación de talento local en foros de prestigio como el Teatro Juárez o el Teatro del Bicentenario.

Si eres músico profesional y tienes un proyecto listo para presentarse ante el gran público, los próximos días son cruciales para completar tu registro.

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¿Hasta cuándo puedo enviar mi propuesta musical?

El periodo de recepción de proyectos es estrictamente digital y tiene una fecha de corte inamovible. De acuerdo con las bases oficiales, los interesados tienen hasta el 26 de abril de 2026 a las 23:59 horas para enviar su formulario.

Una vez cerrada la convocatoria, la institución notificará los resultados a los seleccionados antes del 11 de mayo. Los proyectos ganadores formarán parte de la programación que se desarrollará de junio a noviembre de este año y además “recibirán un pago por su presentación de acuerdo a lo estipulado en el contrato”.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Temporada de Música 2026?

La convocatoria está dirigida a solistas, ensambles y orquestas con una trayectoria comprobable mínima de cinco años. El objetivo es integrar una oferta diversa que incluya música de cámara, jazz, folclor, música tradicional, contemporánea y experimental.

Para ser elegible, debes cumplir con los siguientes puntos:

Residencia: Ser guanajuatense o acreditar una residencia mínima de tres años en el estado.

Ser guanajuatense o acreditar una residencia mínima de tres años en el estado. Duración del show: La propuesta artística debe tener una duración mínima de 50 minutos y máxima de 100 minutos.

La propuesta artística debe tener una duración mínima de 50 minutos y máxima de 100 minutos. Adaptabilidad técnica: Los requerimientos de audio e iluminación deben ser adaptables a diferentes espacios escénicos.

Los requerimientos de audio e iluminación deben ser adaptables a diferentes espacios escénicos. Exclusividad: No se aceptarán proyectos que ya formen parte de otros compromisos de retribución social de programas estatales o federales.

¿Qué documentos debo preparar para mi postulación?

El registro se realiza mediante un archivo PDF que debe contener toda la documentación legal del representante o responsable del proyecto. Es vital que los documentos tengan fechas de emisión actuales (2026).

Para personas físicas:

Identificación y residencia: Identificación oficial vigente, CURP actualizada y, si no eres guanajuatense de nacimiento, constancia de residencia de al menos tres años.

Identificación oficial vigente, CURP actualizada y, si no eres guanajuatense de nacimiento, constancia de residencia de al menos tres años. Situación Fiscal: Constancia de Situación Fiscal completa con actividad artística y Opinión Positiva del SAT (y SATEG si aplica) emitida en abril de 2026.

Constancia de Situación Fiscal completa con actividad artística y (y SATEG si aplica) emitida en abril de 2026. Comprobantes: Comprobante de domicilio del primer trimestre de 2026 (que coincida con el fiscal) y carátula bancaria reciente que muestre CLABE y nombre del titular.

Para personas morales:

Representante Legal: Identificación oficial, CURP y constancia de residencia (mínimo dos años si no nació en el estado).

Identificación oficial, CURP y constancia de residencia (mínimo dos años si no nació en el estado). Documentación de la empresa: Constancia de Situación Fiscal de la persona moral y Opinión Positiva del SAT (abril 2026).

Constancia de Situación Fiscal de la persona moral y Opinión Positiva del SAT (abril 2026). Finanzas: Comprobante de domicilio vigente y carátula bancaria a nombre de la razón social.

¿En qué recintos se presentarán los seleccionados?

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la calidad de los escenarios disponibles. La Secretaría de Cultura asignará los espacios según las necesidades técnicas de cada grupo. Entre los foros considerados destacan:

Teatro Juárez y su Foyer.

Teatro del Bicentenario (Teatro Estudio).

Auditorio Mateo Herrera.

Teatro Cervantes y el Teatro de la Ciudad de Purísima.

Espacios abiertos como el Jardín de las Jacarandas y la Calzada de las Artes.

El registro debe realizarse exclusivamente a través del formulario digital disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Guanajuato. Es vital que los postulantes verifiquen que cuentan con toda la documentación administrativa necesaria, ya que este es un paso indispensable para la posterior firma del contrato y el pago de los honorarios correspondientes.

Las bases y condiciones completas están disponibles en el sitio de la Secretaría de Cultura de Guanajuato.

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