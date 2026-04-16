Costco lanza en Querétaro y todo México la preventa de una edición especial del álbum Panini del Mundial 2026

La fiebre coleccionista por el Álbum Panini Mundial 2026 ya tiene fecha de arranque en México. Del 8 al 29 de abril, Costco abre una preventa exclusiva con un paquete que incluye álbum de pasta dura, 100 sobres y artículos que no encontrarás en ningún otro lado.

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¿Qué incluye el paquete exclusivo del Álbum del Mundial en Costco?

Panini y Costco unieron fuerzas para crear una “Caja de Colección” pensada para los fans más dedicados. El corazón del set es un álbum de pasta dura con 112 páginas, diseñado para resistir el uso constante y lucir bien en cualquier estante.

Cien sobres de estampas oficiales acompañan la edición premium. Cada uno trae cinco figuras, lo que significa 500 oportunidades de completar tu colección de entrada. El álbum completo requiere más de 600 estampas, así que este paquete te da un avance considerable.

Pero hay más. El set suma dos elementos que lo diferencian de cualquier compra individual: un Pasaporte Exclusivo de colección y un juego de 16 estampas con las sedes anfitrionas de la Copa —Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 13 ciudades más entre Estados Unidos y Canadá—.

¿Vale la pena la inversión del Álbum Panini del Mundial 2026?

El precio de lista es de $2,999 MXN. Suena fuerte, pero aquí viene el dato que cambia la ecuación: los socios que compren en preventa reciben una bonificación de $700 MXN para usar en Costco.com.mx entre mayo y julio de 2026. El costo efectivo baja a $2,299 MXN.

Si comparas con comprar por separado —el álbum de pasta dura ronda los $350 MXN y la caja de 100 sobres los $2,500 MXN—, el combo de Costco no solo empata, sino que gana por los artículos exclusivos. Y para quienes piensan en el futuro, esos elementos únicos podrían aumentar su valor de reventa cuando el Mundial esté en pleno desarrollo.

Costco Album Panini Mundial Costco Album Panini Mundial. (Costco.)

Para facilitar la compra, Costco.com.mx acepta varias formas de pago:

Tarjetas de crédito Visa , Mastercard y American Express

, y Tarjeta de Crédito Costco , con beneficios adicionales para socios

, con beneficios adicionales para socios Tarjetas de débito de la mayoría de bancos mexicanos

PayPal, para quienes prefieren pagar sin sacar la cartera

Los envíos inician el 8 de mayo de 2026. El precio ya incluye envío estándar a toda la cobertura de Costco México, y una vez despachado el producto, recibirás un número de guía para rastrear tu pedido en “Mis Órdenes”.

Una restricción clave: esta oferta es exclusiva para socios con membresía vigente. Si aún no eres socio, este podría ser el momento ideal para checar si vale la pena unirse, sobre todo si planeas aprovechar otras promociones del año.

El Álbum Panini del Mundial 2026 no es solo un pasatiempo; es una forma de vivir el torneo desde casa, de conectar con la emoción de cada sede y de crear un recuerdo tangible de un evento histórico. Con México como anfitrión por tercera vez, la colección cobra un significado especial para los aficionados locales.

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