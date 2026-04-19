Adiós a la revalidación vehicular en Chihuahua: el importante descuento que tendrá abril y luego se perderá

Este estado del noroeste aplica beneficio temporal en la revalidación vehicular este mes

Este estado del noroeste aplica beneficio temporal en la revalidación vehicular este mes | Getty Images

El reloj no perdona a los automovilistas de Chihuahua. Quienes aún no cubren la revalidación vehicular en Chihuahua tienen una ventana muy corta antes de que el importante descuento desaparezca para siempre este mes.

Abril marca el límite definitivo para aprovechar una rebaja que el gobierno del estado aplica como apoyo a la economía familiar. Si se perderá esa oportunidad, el bolsillo lo resentirá directo en mayo.

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Revalidación vehicular: el descuento de abril que no regresará en Chihuahua

El gobierno de Chihuahua mantiene activo un 45% de descuento en el pago de revalidación vehicular durante todo abril de 2026. El plazo cierra el jueves 30 de abril: después de esa fecha, el trámite se paga sin ninguna rebaja.

Este impuesto anual cubre el derecho de uso de placas, la emisión de tarjeta de circulación y otras aportaciones adicionales. Lo cobra el estado entre febrero y abril; a partir de mayo, el precio sube sin excepciones.

La promoción no regresa el resto del año. Quienes retrasen el pago enfrentan la tarifa completa, sin importar el modelo de su vehículo ni ninguna otra condición.

¿Cuánto pagas según el modelo de tu auto?

El costo con el descuento del 45% varía según el año del vehículo. Aquí los precios vigentes durante abril:

Autos 2021–2027: $2,529 pesos

$2,529 pesos Autos 2016–2020: $2,476 pesos

$2,476 pesos Autos 2011–2015: $2,272 pesos

$2,272 pesos Autos 2006–2010: $2,119 pesos

$2,119 pesos Autos 2001–2005: $1,966 pesos

$1,966 pesos Autos 1996–2000: $1,864 pesos

$1,864 pesos Autos anteriores a 1995: $1,609 pesos

Para pagar, acude a las oficinas de recaudación de renta de lunes a viernes. En Chihuahua centro y Ciudad Juárez el horario es de 08:00 a 16:00 horas; en el resto del estado, de 09:00 a 15:00 horas.

Los sábados también hay atención en puntos como Galerías Tec y Sendero (Ciudad Juárez), y los módulos Mirador y Libra en Chihuahua centro. También puedes pagar en quioscos, descargar el formato en ipagos.gob.mx o solicitar tu línea de captura por WhatsApp al 614-372-17-00.

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