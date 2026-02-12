Cuidadito con participar en riñas porque perros robot estarán vigilando el Mundial 2026
Los perros robort forman parte de la División K9-X y cuentan con visión nocturna; intervendrán en caso de disturbios durante el Mundial 2026.
Un grupo de perros robot ayudará en las tareas de vigilancia y seguridad durante el Mundial 2026 en el Estadio Monterrey con el objetivo de garantizar la seguridad y dar un salto a la modernidad.
Se trata de una nueva estrategia de seguridad en el municipio de Guadalupe, en donde se ubica el estadio que albergará a aproximadamente 53 mil espectadores, e incluye un grupo de cuatro robots tácticos, que pertenecerán a la División K9-X.
¿Cómo son los perros robot de la División K9-X?
La División K9-X está diseñada para tareas de prevención y disuasión. En caso de disturbios que puedan poner en riesgo la vida de las personas, los robots apoyarán a la policía con una primera intervención para que la vida de los elementos no corran riesgo.
Los perros robot cuentan con:
- Un nuevo sistema de seguridad
- Cámaras de video
- Lente de visión nocturna
- Comando de voz y advertencia
- Está diseñado con un material resistente para ingresar en espacios abruptos
¿Cuáles serán las tareas de los perros robot?
Los perros robot detectará situaciones inusuales, lo que permitirá a la policía reaccionar más rápido y de forma segura ante riesgos potenciales.
Los perros entrarán a sitios de riesgo, antes de entrar a la fuerza pública y para cuidar la integridad física de los elementos, e intervendrán en caso de alguna riña.
