Cuidadito con participar en riñas porque perros robot estarán vigilando el Mundial 2026

Un grupo de perros robot ayudará en las tareas de vigilancia y seguridad durante el Mundial 2026 en el Estadio Monterrey con el objetivo de garantizar la seguridad y dar un salto a la modernidad.

Se trata de una nueva estrategia de seguridad en el municipio de Guadalupe, en donde se ubica el estadio que albergará a aproximadamente 53 mil espectadores, e incluye un grupo de cuatro robots tácticos, que pertenecerán a la División K9-X.

¿Cómo son los perros robot de la División K9-X?

La División K9-X está diseñada para tareas de prevención y disuasión. En caso de disturbios que puedan poner en riesgo la vida de las personas, los robots apoyarán a la policía con una primera intervención para que la vida de los elementos no corran riesgo.

Los perros robot cuentan con:

Un nuevo sistema de seguridad

Cámaras de video

Lente de visión nocturna

Comando de voz y advertencia

Está diseñado con un material resistente para ingresar en espacios abruptos

¿Cuáles serán las tareas de los perros robot?

Los perros robot detectará situaciones inusuales, lo que permitirá a la policía reaccionar más rápido y de forma segura ante riesgos potenciales.

Los perros entrarán a sitios de riesgo, antes de entrar a la fuerza pública y para cuidar la integridad física de los elementos, e intervendrán en caso de alguna riña.