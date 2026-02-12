inklusion.png Sitio accesible
Cuidadito con participar en riñas porque perros robot estarán vigilando el Mundial 2026

Los perros robort forman parte de la División K9-X y cuentan con visión nocturna; intervendrán en caso de disturbios durante el Mundial 2026.

Perros robot vigilarán el Mundial de 2026 en Monterrey
Un grupo de 4 perros robot vigilarán el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026|Gobierno de Guadalupe
Seguridad

Escrito por: Adriana Pacheco

Un grupo de perros robot ayudará en las tareas de vigilancia y seguridad durante el Mundial 2026 en el Estadio Monterrey con el objetivo de garantizar la seguridad y dar un salto a la modernidad.

Se trata de una nueva estrategia de seguridad en el municipio de Guadalupe, en donde se ubica el estadio que albergará a aproximadamente 53 mil espectadores, e incluye un grupo de cuatro robots tácticos, que pertenecerán a la División K9-X.

¿Cómo son los perros robot de la División K9-X?

La División K9-X está diseñada para tareas de prevención y disuasión. En caso de disturbios que puedan poner en riesgo la vida de las personas, los robots apoyarán a la policía con una primera intervención para que la vida de los elementos no corran riesgo.

Los perros robot cuentan con:

  • Un nuevo sistema de seguridad
  • Cámaras de video
  • Lente de visión nocturna
  • Comando de voz y advertencia
  • Está diseñado con un material resistente para ingresar en espacios abruptos

¿Cuáles serán las tareas de los perros robot?

Los perros robot detectará situaciones inusuales, lo que permitirá a la policía reaccionar más rápido y de forma segura ante riesgos potenciales.
Los perros entrarán a sitios de riesgo, antes de entrar a la fuerza pública y para cuidar la integridad física de los elementos, e intervendrán en caso de alguna riña.

